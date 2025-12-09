Aktien New York Ausblick
Zinsentscheidung hält Anleger in Schach
- US-Börsen vor Zinsentscheidung kaum bewegt erwartet.
- Zinssenkung durch Fed mit 90% Wahrscheinlichkeit.
- Toll Brothers-Aktien fallen, Viking Holdings steigen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürfte sich am Dienstag an den Börsen in den USA nicht viel tun. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin: Der Dow Jones Industrial wurde gut eine Stunde vor der Startglocke mit 47.743 Punkten kaum verändert erwartet. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent im Minus indiziert.
"Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.
Auch mit Blick auf einzelne Aktien herrschte weitgehend Ruhe. Die Aktien der auf Luxusimmobilien spezialisierten Toll Brothers büßten vorbörslich 6 Prozent ein. Die Zielvorgaben des Unternehmens für 2026 blieben hinter den Erwartungen zurück.
Die Papiere des Kreuzfahrtanbieters Viking Holdings stiegen um gut 2 Prozent. Die Investmentbank Goldman Sachs hatte die Aktien zuvor von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 7,7 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Toll Brothers Aktie
Die Toll Brothers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,85 % und einem Kurs von 110,2 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Toll Brothers Aktie um -6,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Toll Brothers bezifferte sich zuletzt auf 11,21 Mrd..
Toll Brothers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.
Ich teile die Ansicht des IBM-CEO Arvind Krishna. Auch die Einschätzung der physischen Grenzen durch die elektrische Infrastruktur. Dahingehend könnten sich aber auch Prozessoren mit weniger Verlustleistung und geringerem Energiebedarf entwickeln(siehe Google Tensor Prozessing Units, kurz TPUs) als Alternative anbieten. In Zusammenschau mit Softwareoptimierung, welche die Rechenvorgänge etwas ressourcenoptimierter ermöglicht.