Trump spricht sich für Wahlen in der Ukraine aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich für Wahlen in der Ukraine ausgesprochen. Dem Nachrichtenportal "Politico" sagte Trump in einem Interview auf die Frage, ob die Zeit für Wahlen gekommen sei: "Ja, ich denke, es ist an der Zeit. Ich denke, es ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Wahlen abzuhalten."

Das ukrainische Volk solle die Möglichkeit haben, zu entscheiden - und womöglich würde der jetzige Präsident Wolodymyr Selenskyj die Abstimmung für sich entscheiden. Trump sagte, dass es schon "lange" keine Wahlen mehr in dem seit knapp vier Jahren von Russland angegriffenen Land gegeben habe. Der Krieg werde als Vorwand genutzt, um keine Wahlen abzuhalten, behauptete der US-Präsident. "Sie sprechen zwar von einer Demokratie, aber irgendwann ist es keine Demokratie mehr."