BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Bei Henkel sei die Absatzentwicklung weiter schwach, trotz etwas verbessertem Mix./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 68,84EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.





