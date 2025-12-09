Diginex erzielt 293 % Umsatzwachstum und verbessert Bilanz bis Ende 2025
Diginex Limited meldet ein starkes Wachstum, treibt KI-gestützte ESG-Lösungen voran und stärkt zugleich seine finanzielle Basis durch Übernahmen und frisches Kapital.
- Diginex Limited verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 293 % auf 2,0 Millionen US-Dollar, hauptsächlich durch höhere Abonnement- und Lizenzgebühren.
- Der Nettobetriebsverlust betrug 6,0 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg im Vergleich zu 4,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr darstellt.
- Das Nettovermögen stieg von 4,6 Millionen US-Dollar im März 2025 auf 10,9 Millionen US-Dollar im September 2025.
- Diginex schloss die Übernahme von Matter DK ApS für etwa 13 Millionen US-Dollar ab, um die KI-gestützten ESG-Daten- und Analysefähigkeiten zu stärken.
- Das Unternehmen bleibt schuldenfrei und hat durch die Ausübung von Optionsscheinen 13,8 Millionen US-Dollar eingenommen, was die finanzielle Flexibilität erhöht.
- Diginex führte ein KI-gestütztes ISSB-Offenlegungstool ein, um Unternehmen bei der Einhaltung der Offenlegungsanforderungen des International Sustainability Standards Board zu unterstützen.
