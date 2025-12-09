    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiginex AktievorwärtsNachrichten zu Diginex
    Diginex erzielt 293 % Umsatzwachstum und verbessert Bilanz bis Ende 2025

    Diginex Limited meldet ein starkes Wachstum, treibt KI-gestützte ESG-Lösungen voran und stärkt zugleich seine finanzielle Basis durch Übernahmen und frisches Kapital.

    Diginex erzielt 293 % Umsatzwachstum und verbessert Bilanz bis Ende 2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Diginex Limited verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 293 % auf 2,0 Millionen US-Dollar, hauptsächlich durch höhere Abonnement- und Lizenzgebühren.
    • Der Nettobetriebsverlust betrug 6,0 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg im Vergleich zu 4,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr darstellt.
    • Das Nettovermögen stieg von 4,6 Millionen US-Dollar im März 2025 auf 10,9 Millionen US-Dollar im September 2025.
    • Diginex schloss die Übernahme von Matter DK ApS für etwa 13 Millionen US-Dollar ab, um die KI-gestützten ESG-Daten- und Analysefähigkeiten zu stärken.
    • Das Unternehmen bleibt schuldenfrei und hat durch die Ausübung von Optionsscheinen 13,8 Millionen US-Dollar eingenommen, was die finanzielle Flexibilität erhöht.
    • Diginex führte ein KI-gestütztes ISSB-Offenlegungstool ein, um Unternehmen bei der Einhaltung der Offenlegungsanforderungen des International Sustainability Standards Board zu unterstützen.

    Der Kurs von Diginex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,09 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,8800EUR das entspricht einem Plus von +1,40 % seit der Veröffentlichung.


    Diginex

    +23,40 %
    -24,75 %
    -56,06 %
    -1,30 %
    +37,29 %
    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Diginex erzielt 293 % Umsatzwachstum und verbessert Bilanz bis Ende 2025 Diginex Limited meldet ein starkes Wachstum, treibt KI-gestützte ESG-Lösungen voran und stärkt zugleich seine finanzielle Basis durch Übernahmen und frisches Kapital.
