ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Heidelberg Materials an.
- Einstufung bleibt bei "Buy", Zement wichtig für Wachstum.
- Überraschungspotenzial bei Preisen für Baustoffe erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 220,3 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,45 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -7,24 %/+35,75 % bedeutet.
