Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 220,3 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,45 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -7,24 %/+35,75 % bedeutet.