CVS Health Aktie gewinnt an Wert - 09.12.2025

Die CVS Health Aktie konnte bisher um +3,07 % auf 67,57€ zulegen. Das sind +2,02 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CVS Health Aktie. Nach einem Plus von +0,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,57€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

CVS Health ist ein führendes US-Gesundheitsunternehmen, das Apotheken, Versicherungen und Kliniken bietet. Es konkurriert mit Walgreens und UnitedHealth und hebt sich durch integrierte Dienstleistungen ab.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die CVS Health Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CVS Health Aktie damit um -3,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CVS Health auf +52,71 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

CVS Health Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,91 % 1 Monat -4,07 % 3 Monate +9,65 % 1 Jahr +24,90 %

Informationen zur CVS Health Aktie

Es gibt 1 Mrd. CVS Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,05 Mrd.EUR € wert.

CVS Health Aktie jetzt kaufen?

Ob die CVS Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CVS Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.