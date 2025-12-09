Viele Airbus-Betreiber müssen Türverschlüsse überprüfen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    • Probleme mit Airbus-Jets: Türverschlüsse müssen geprüft werden.
    • FAA fordert Inspektionen wegen möglicher Risse.
    • Airbus meldet Softwareprobleme und Rumpfverkleidungen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Erneut Ärger mit Airbus-Jets : Nach Problemen mit Bordcomputern und Rumpfplatten müssen Fluggesellschaften in den USA nun Türverschlüsse von vielen Flugzeugen häufiger überprüfen. Grund seien mögliche Risse, erklärte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Dienstag in einer Anweisung an Betreiber von fast 2.000 Airbus-Jets aus der Modellfamilie A320. Die Aufseher aktualisierten eine entsprechende Lufttüchtigkeitsanweisung. Darin verlangen sie die Inspektion von Türanschlägen sowie bereits vorgeschriebene Prüfungen an Rumpfteilen.

    Betroffen sind insgesamt 1.924 in den USA registrierte Airbus-Flugzeuge. Türbolzen und andere Teile stehen bei der Luftsicherheit im Fokus, seit ein fast neuer Passagierjet des US-Herstellers Boeing Anfang 2024 im Flug ein türgroßes Rumpfteil verloren hatte. Bei dem Zwischenfall wurde zwar niemand ernsthaft verletzt, doch Boeing musste sich seitdem wegen etlicher Produktions- und Qualitätsmängel einer strengen Kontrolle unterwerfen.

    Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hatte in den vergangenen zwei Wochen mehrere Probleme gemeldet. So musste in weltweit rund 6.000 Flugzeugen die Software eines Bordcomputers auf eine ältere Version zurückgesetzt werden. Zudem dürfen A320neo-Jets mit Triebwerken von Pratt & Whitney bei bestimmten Wetterbedingungen mit gefrierendem Nebel nicht mehr ohne Weiteres starten. Dann tauchten Mängel an bestimmten Rumpfverkleidungen auf. Weil der Hersteller diese Rumpfteile untersuchen und wenn nötig austauschen muss, musste Airbus-Chef Guillaume Faury sein Ziel für die Auslieferung neuer Flugzeuge in diesem Jahr kappen./stw/mne/jha/

     

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 177,1 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 154,75 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +12,62 %/+22,86 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
