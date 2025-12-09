Techmer PM wird Teil des Formerra-Portfolios in Nordamerika

Formerra wird die Farb-Masterbatches, Hochleistungsadditive und vorgefärbten Compounds von Techmer PM in den USA, Kanada und Mexiko vertreiben.

ROMEOVILLE, ILLINOIS / ACCESS Newswire / 9. Dezember 2025 / Formerra, ein führender Distributor von Hochleistungsmaterialien, gab heute die Erweiterung seines umfangreichen Materialportfolios um die Farb-Masterbatches, Hochleistungsadditive und vorgefärbten Compounds von Techmer PM bekannt. Mit dieser Partnerschaft baut Formerra sein anwendungsspezifisches Sortiment weiter aus und richtet sein Materialportfolio an den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden in ganz Nordamerika aus.

Techmer PM ist ein in den USA ansässiges Kunststoffcompoundier-Unternehmen, das sich auf hochwertige Farb- und Additiv-Masterbatches sowie technische Compounds für Hochleistungskunststoffe und -fasern spezialisiert hat. Diese Produkte finden Anwendung in verschiedenen Branchen wie der Medizin-, Automobil- und Verpackungsindustrie sowie bei Konsumgütern. Techmer PM hat kontinuierlich in seine optischen und Farbfähigkeiten investiert, einschließlich der jüngsten Übernahmen von OptiColor Inc. und Colors for Plastics.

„Das Engagement von Techmer PM für Innovation und technische Exzellenz passt perfekt zu Formerras Mission, erstklassige Materialien und reaktionsschnellen Service zu liefern“, sagte Cathy Dodd, CEO von Formerra. „Gestützt auf unsere fachkundige technische Beratung ermöglicht uns diese Partnerschaft, Kunden ein Portfolio an Masterbatches und vorgefärbten Compounds anzubieten, das Leistung und Nachhaltigkeit fördert.“

Mike Ellison, VP Product Management, fügte hinzu: „Das umfassende Angebot an vorgefärbten Compounds, Additiven und Farb-Masterbatches von Techmer PM deckt Anforderungen in den Bereichen Verarbeitung, Ästhetik, biobasierte Lösungen, regulatorische Vorgaben und Performance ab.“

Zu den Highlights der vertriebenen Techmer PM-Produkte gehören:

- Regulierte medizinische Farbsysteme: ISO 10993-geprüfte Paletten mit regulatorischen Angaben; bewährt in PPSU, PA, PP und ABS.

- Ästhetische Effekte und Laserfunktionalität: Volles Spektrum von Metallic- und Farbwechsel-Effekten bis hin zu photochromen Effekten und Techsplatter, einem proprietären visuellen Effekt; vollständige Laser-Additiv-Linie deckt vielfältige Anforderungen ab.