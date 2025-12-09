ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
- Bernstein Research belässt BMW auf "Outperform".
- Kursziel für BMW liegt bei 92 Euro.
- Wechsel an der Konzernspitze entspricht Erwartungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 96,46 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +9,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 54,56 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -68,12 %/+13,12 % bedeutet.
