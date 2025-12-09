Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 96,46 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +9,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 54,56 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -68,12 %/+13,12 % bedeutet.