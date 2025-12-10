Nach Fusion: Helvetia Baloise plant radikalen Jobabbau

Mit 1.400 bis 1.800 Jobs entfalle der Löwenanteil des Abbaus nun auf die Schweiz, teilte eine mit dem Vorgang vertraute Person Reuters mit. Neben den lokalen Geschäften in den beiden Ländern sei vor allem die Konzernzentrale in der Schweiz von den Streichungen betroffen. In Deutschland sollen weitere 260 bis 330 Stellen wegfallen. Ein Helvetia-Baloise-Sprecher bestätigte den Stellenabbau und dass es dabei auch zu Entlassungen kommen werde. Die Zahl stehe aber noch nicht fest.

Der aus einer Milliardenfusion hervorgegangene neue Versicherungskonzern Helvetia Baloise will seine Profitablität mit einem Stellenabbau hochschrauben. Bis 2028 sollen 2000 bis 2600 Stellen des größten Allbranchenversicherers der Schweiz gestrichen werden, wie Reuters berichtet. Helvetia Baloise hatte bereits im April bei der Ankündigung der Fusion als Teil der Einsparungen von insgesamt 350 Millionen Franken einen Stellenabbau in Aussicht gestellt, dazu aber keine Zahlen genannt.

Helvetia Baloise setze auf natürliche Fluktuation, die sich üblicherweise auf sieben bis acht Prozent des Bestandes belaufe, sowie auf Frühpensionierungen. Insgesamt kommt der Konzern mit Hauptsitz in Basel auf rund 22.000 Mitarbeiter. Am Freitag hatten Helvetia aus St. Gallen und Baloise aus Basel die Fusion abgeschlossen. Der Sprecher bestätigte nun die Kostensenkungsvorgabe von 350 Millionen Franken. Früheren Angaben zufolge sollen davon zwei Drittel auf das Personal entfallen.

Bereits 2024 hatten beide Unternehmen eigene Sparprogramme aufgelegt, die bei Baloise rund 100 Millionen Franken und bei Helvetia 200 Millionen Franken einbringen sollen. Wie es heißt, laufen beide Programme weiter und kommen zu den Fusionssynergien hinzu. Der Abbau von bis zu 2.600 Stellen resultiere aus allen drei Maßnahmen. Entscheidend für den Erfolg des Zusammenschlusses ist einem Experten zufolge, ob es gelingen wird, die Unternehmenskulturen zu vereinen.

Helvetia Baloise kommt auf einen Börsenwert von knapp 20 Milliarden Franken und ist neben der Schweiz und Deutschland auch in Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Österreich und Luxemburg aktiv. Um im Versicherungsgeschäft erfolgreich zu sein, gilt die Größe als wichtiger Faktor. Daniel Bosshard von der Luzerner Kanotnalbank sagte dazu: "Jeder dritte Haushalt in der Schweiz wird künftig bei Helvetia Baloise versichert sein oder seine Vorsorge regeln." Der Konzern werde seiner Ansicht nach zum größten Arbeitgeber im Schweizer Versicherungssektor. Helvetia Baloise sieht sich selbst als einen der zehn größten Anbieter Europas. Die Spitzengruppe bilden Allianz, Axa und Zurich.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion