Micron: Warum die Aktie jetzt durch die Decke gehen könnte!

Die Aktien von Micron sind in diesem Jahr bereits um rund 193 Prozent gestiegen.

Die Bank bekräftigt ihre Kaufempfehlung für den Halbleiterhersteller im Vorfeld der Ergebnisse zum ersten Fiskalquartal am 17. Dezember. Analystin Melissa Weathers erhöhte zudem ihr Kursziel von 200 auf 280 US-Dollar und verwies auf eine höhere Gewinnerwartung. Zum letzten Schlusskurs wäre damit ein Potenzial von rund 13 Prozent gegeben.

Weathers betont, dass das aktuelle Marktumfeld für Speicherchips "deutlich anders" sei als im vorangegangenen Quartal und zu einer stärkeren Gewinnkraft pro Aktie führen werde als bislang angenommen.

"Wir sehen Micron unter den Speicherherstellern als besonders attraktiv, da das Unternehmen in der Lage ist, Profitabilität gegenüber Marktanteilsgewinnen zu priorisieren."

Ein Grund für Weathers’ höhere Gewinnerwartungen sind steigende Preise im DRAM-Segment (Dynamic Random-Access Memory). Sie geht von einem Preisansteig im kommenden Jahr aus. DRAM-Segment werden in Computern und Druckern eingesetzt.

Das höchstes Kursziel an der Wall Street liegt bei 338 US-Dollar, das niedrigste bei 86. Das durchschnittliche Kursziel ist 220,62 US-Dollar, das entsproiht einer Downside von gut 10 Prozent.

Für den anstehenden Quartalsbericht erwartet Weather einen Umsatz von 12,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies läge am oberen Ende der bisherigen Unternehmensprognose und deckt sich mit den Analystenerwartungen. Für das laufende Quartal rechnet die Analystin mit einem weiteren Umsatzanstieg von rund 12 Prozent auf 14,3 Milliarden US-Dollar

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 214,8EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.

