    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Deutsche Bank sicher

    1617 Aufrufe 1617 0 Kommentare 0 Kommentare

    Micron: Warum die Aktie jetzt durch die Decke gehen könnte!

    Die Deutsche Bank sieht weiteres Aufwärtspotenzial für Micron – trotz eines bereits außergewöhnlich starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn.

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank sieht weiteres Potenzial für Micron.
    • Kursziel von 200 auf 280 US-Dollar erhöht.
    • Starke Gewinnerwartungen durch steigende DRAM-Preise.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Deutsche Bank sicher - Micron: Warum die Aktie jetzt durch die Decke gehen könnte!
    Foto: Dall-E

    Die Bank bekräftigt ihre Kaufempfehlung für den Halbleiterhersteller im Vorfeld der Ergebnisse zum ersten Fiskalquartal am 17. Dezember. Analystin Melissa Weathers erhöhte zudem ihr Kursziel von 200 auf 280 US-Dollar und verwies auf eine höhere Gewinnerwartung. Zum letzten Schlusskurs wäre damit ein Potenzial von rund 13 Prozent gegeben. 

    Die Aktien von Micron sind in diesem Jahr bereits um rund 193 Prozent gestiegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Long
    231,22€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    257,99€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 12,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Weathers betont, dass das aktuelle Marktumfeld für Speicherchips "deutlich anders" sei als im vorangegangenen Quartal und zu einer stärkeren Gewinnkraft pro Aktie führen werde als bislang angenommen.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Wir sehen Micron unter den Speicherherstellern als besonders attraktiv, da das Unternehmen in der Lage ist, Profitabilität gegenüber Marktanteilsgewinnen zu priorisieren."

    Ein Grund für Weathers’ höhere Gewinnerwartungen sind steigende Preise im DRAM-Segment (Dynamic Random-Access Memory). Sie geht von einem Preisansteig im kommenden Jahr aus. DRAM-Segment werden in Computern und Druckern eingesetzt.

    Das höchstes Kursziel an der Wall Street liegt bei 338 US-Dollar, das niedrigste bei 86. Das durchschnittliche Kursziel ist 220,62 US-Dollar, das entsproiht einer Downside von gut 10 Prozent.

    Für den anstehenden Quartalsbericht erwartet Weather einen Umsatz von 12,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies läge am oberen Ende der bisherigen Unternehmensprognose und deckt sich mit den Analystenerwartungen. Für das laufende Quartal rechnet die Analystin mit einem weiteren Umsatzanstieg von rund 12 Prozent auf 14,3 Milliarden US-Dollar

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 214,8EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 228,95$, was einem Rückgang von -10,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Bank sicher Micron: Warum die Aktie jetzt durch die Decke gehen könnte! Die Deutsche Bank sieht weiteres Aufwärtspotenzial für Micron – trotz eines bereits außergewöhnlich starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     