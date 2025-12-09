Ölpreise sinken leicht
- Ölpreise am Dienstag leicht gesunken, Brent bei 62,41 USD.
- Sorgen um Überangebot an Rohöl belasten den Markt.
- IEA erwartet Rekordüberschuss an Rohöl für 2024.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag in einem impulsarmen Handel leicht gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um acht Cent auf 62,41 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um neun Cent auf 58,79 Dollar.
Zu Beginn der Woche waren die Ölpreise noch deutlich stärker gefallen, um jeweils mehr als einen Dollar je Barrel. Am Ölmarkt ist die Sorge vor einem Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Fokus der Anleger gerückt. Im Verlauf der Woche werden die Monatsberichte der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet, mit jeweils neuen Nachfrageprognosen.
Zuletzt hatte die IEA einen rekordhohen Überschuss an Rohöl im kommenden Jahr erwartet. "Der Ölüberschuss wird 2026 weiter steigen", sagte auch Rohstoffexperte Warren Patterson von der Bank ING. Das Angebot werde seine Einschätzung nach die Nachfrage um mehr als zwei Millionen Barrel pro Tag übersteigen./jkr/jsl/jha/
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---