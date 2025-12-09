    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner
    Lexar stellt den branchenweit ersten KI-Speicherkern für KI-Anwendungen vor

    Foto: Dima Solomin - unsplash

    MÜNCHEN, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- KI-Computing verlagert sich zunehmend von der Cloud hin zur Edge. Dadurch stehen Bereiche, in denen KI verstärkt zum Einsatz kommt – etwa PCs, intelligente Fahrzeuge oder Robotik – vor steigenden Anforderungen an die Speichertechnik. Dazu zählen unter anderem multimodaler Datendurchsatz in Echtzeit, zufällige I/O-Workloads, Anforderungen an extreme Umweltbedingungen sowie Hürden beim Verschieben von Systemen und Daten über verschiedenen Geräte hinweg. Herkömmliche Speicherlösungen können mit den Anforderungen KI-gesteuerter Endpunkte nicht mehr Schritt halten, sodass Speicherbandbreite und Reaktionsfähigkeit zu einem kritischen Flaschenhals werden.

    Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner sollen bis zum Jahr 2026 143 Millionen KI-fähige PCs ausgeliefert werden – das entspricht mehr als der Hälfte des weltweiten PC-Marktes. Speicher, der in diesem Bereich zum Einsatz kommt, muss dementsprechend eine höhere Bandbreite, schnellere Reaktionszeiten und größere Flexibilität bieten. Lexar, eine führende Marke für leistungsfähigen Flash-Speicher, stellt deshalb den branchenweit ersten KI-Speicherkern vor, der eine Kapazität von bis zu 4 TB, hohe Geschwindigkeit und ein Hot-Swapping-Funktionalität bietet, und damit speziell auf KI-fähige Endgeräte zugeschnitten ist.

    Lexar Unveils Industry’s First AI Storage Core for Next Generation Edge AI Devices

    Drei zentrale Innovationen für das KI-Zeitalter

    Hohe Leistung für KI-Beschleunigung:

    Der Lexar AI Storage Core bietet sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, die weit über denen herkömmlicher Speicherkarten liegen, und ermöglicht dadurch die schnelle Verarbeitung von KI-Daten. Zudem treibt Lexar die Optimierung von Small-Block-I/O (512B) und die Zusammenarbeit mit dem Host-System in den SLC-Boost- und Read-Cache-Layern voran. Diese Verbesserungen sollen das Laden von Large Language Models (LLM), generative Bilderzeugung und andere Echtzeit-KI-Aufgaben beschleunigen.

    Hohe Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Umgebungen:

    Der Lexar AI Storage Core nutzt die ein speziell von Longsys entwickelte Ummantelung und ist dadurch besonders gegen Staub, Wasser, Stößen und Strahlung geschützt. Künftig sollen ausgewählte Modelle in Temperaturbereichen von -40 °C bis 85 °C einsetzbar sein und damit den Anforderungen an autonomes Fahren, Outdoor-Robotik und unternehmenskritischen Anwendungen entsprechen.

