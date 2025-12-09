Lexar stellt den branchenweit ersten KI-Speicherkern für KI-Anwendungen vor

MÜNCHEN, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- KI-Computing verlagert sich zunehmend von der Cloud hin zur Edge. Dadurch stehen Bereiche, in denen KI verstärkt zum Einsatz kommt – etwa PCs, intelligente Fahrzeuge oder Robotik – vor steigenden Anforderungen an die Speichertechnik. Dazu zählen unter anderem multimodaler Datendurchsatz in Echtzeit, zufällige I/O-Workloads, Anforderungen an extreme Umweltbedingungen sowie Hürden beim Verschieben von Systemen und Daten über verschiedenen Geräte hinweg. Herkömmliche Speicherlösungen können mit den Anforderungen KI-gesteuerter Endpunkte nicht mehr Schritt halten, sodass Speicherbandbreite und Reaktionsfähigkeit zu einem kritischen Flaschenhals werden.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner sollen bis zum Jahr 2026 143 Millionen KI-fähige PCs ausgeliefert werden – das entspricht mehr als der Hälfte des weltweiten PC-Marktes. Speicher, der in diesem Bereich zum Einsatz kommt, muss dementsprechend eine höhere Bandbreite, schnellere Reaktionszeiten und größere Flexibilität bieten. Lexar, eine führende Marke für leistungsfähigen Flash-Speicher, stellt deshalb den branchenweit ersten KI-Speicherkern vor, der eine Kapazität von bis zu 4 TB, hohe Geschwindigkeit und ein Hot-Swapping-Funktionalität bietet, und damit speziell auf KI-fähige Endgeräte zugeschnitten ist.