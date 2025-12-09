Von Natur aus ultrarein, durch Design transformativ

Heute verkündete Homerun Resources Inc. die Ergebnisse eines unabhängigen Testarbeitsprogramms der in Deutschland ansässigen Dorfner Anzaplan GmbH – und das Ergebnis markiert einen echten Wendepunkt für das Unternehmen. Was einst als „bemerkenswert sauberer Quarzsand“ galt, wurde nun als etwas weitaus Bedeutenderes bestätigt: Ein strategischer Technologierohstoff mit einer Reinheit, Aufbereitungsfähigkeit und Verarbeitungsgeschmeidigkeit, die so selten ist, dass nur die außergewöhnlichsten Lagerstätten des Planeten überhaupt beginnen, damit vergleichbar zu sein.

Die heutige News mag wie ein routinemäßiger Reinheitstest erscheinen, doch die Implikationen reichen weitaus tiefer.

Es ist eine unabhängige Bestätigung dafür, dass Santa Maria Eterna (SME) in einer völlig anderen Liga spielt – sowohl in seiner natürlichen („rohen“) Ausgangsqualität als auch in seiner Fähigkeit, ultra-hohe Reinheiten zu erreichen, ohne auf den üblichen Cocktail aggressiver Säuren angewiesen zu sein.

Diese Kombination ist in der Quarzsand- bzw. Silica-Industrie außergewöhnlich selten, und genau sie eröffnet nicht nur Wege in den boomenden Solarglasmarkt, sondern bis ganz hinauf zur Spitze der Materialnachfrage: High-Purity Quartz (HPQ) in Halbleiterqualität. Und genau dort wird die Geschichte wirklich faszinierend.

Lassen Sie uns untersuchen, warum diese Ergebnisse herausragen, wie SME sich global mit den bekanntesten Silica-Projekten vergleichen lässt und warum diese Nachricht einen der strategisch wichtigsten Schritte in Homeruns bisheriger Reise darstellen könnte – und damit zeigt, wie außergewöhnlich dieses Projekt ist.

In einer Handvoll die Klarheit der Natur: Der bemerkenswert reine Silicasand von Santa Maria Eterna. Mit freundlicher Genehmigung von Homerun.

Was Dorfner Anzaplan tatsächlich bestätigt hat

Das Programm von Dorfner Anzaplan hat 3 große Dinge für Homerun erreicht:

1. Ultra-niedrige Verunreinigungen direkt aus dem Boden

Gewaschener roher Silicasand aus Homeruns SME-Projekt zeigt einen herausragenden Gehalt von 99,9694% SiO₂ und außergewöhnlich niedrige Verunreinigungswerte:

Eisen (Fe): 6,1 ppm

Aluminium (Al): 8,9 ppm

Titan (Ti): 33 ppm

Natrium (Na): 4,1 ppm

Um dies in Perspektive zu setzen:

In den meisten „hochwertigen Glassand“-Lagerstätten liegt allein das Eisen häufig im Bereich von 80-150 ppm Fe₂O₃, und das gilt bereits nach der Verarbeitung als gut genug für Solarglas. In der High-Purity-Quartz-(HPQ)-Fachliteratur liegt ein typisches Endproduktziel bei <10 ppm Eisen und <300 ppm Aluminium nach umfangreicher Verarbeitung.

Homerun beginnt mit 6,1 ppm Eisen und 8,9 ppm Aluminium im gewaschenen Sand – Verunreinigungswerte, die viele HPQ-Produzenten erst nach komplexen, mehrstufigen Aufbereitungsschritten erreichen. Eine derart von Natur aus saubere Chemie ist außergewöhnlich selten.

2) Mehrere Reinigungswege ohne HF

Dorfner Anzaplan testete mehrere Fließschemata, alle ohne Flusssäure (HF; „hydrofluoric acid“):

Ätzbrennen (hochtemperaturiges Natriumhydroxid)

Phosphorsäure-Ätzbrennen

Ätzlaugen (alkalische Druckbehandlung)

Kombinationen mit Kalzinierung (thermische Behandlung um 1.000°C)

Über diese Verfahren hinweg zeigte SME:

Eisen reduziert von 6,1 ppm auf bis zu 0,34 ppm (94% Reduktion).

Titan reduziert von 33 ppm auf bis zu 0,87 ppm (97% Reduktion).

Aluminium blieb während der gesamten Verarbeitung extrem niedrig.

Entscheidend ist, dass diese Leistung ohne HF erzielt wurde – das in der HPQ-Verarbeitung üblicherweise als „letztes Mittel“ eingesetzt wird.

3) Validierung über mehrere Premium-Märkte hinweg

Dorfner Anzaplan kam zu dem Schluss, dass SME-Sand die Spezifikationen für eine breite Palette hochpreisiger Anwendungen erfüllt oder übertrifft, darunter:

Solarglas (niedrig-eisiges PV-Glas)

Optisches und Spezialglas

Engineered-Quartz-Oberflächen und Hochleistungskeramik

Fused Silica und High-Purity-Quartz-(HPQ)-Pfadwege, einschließlich SiC-Produktion

Natrium- und Kaliumsilikate

Keramik, Formsand, Frac Sand und breitere industrielle Anwendungen

Am wichtigsten ist: Homerun ist nicht auf ein einzelnes Marktsegment beschränkt.

Diese Lagerstätte kann nicht nur hochvolumige Anwendungen wie Solarglas bedienen, sondern auch den deutlich kleineren, margenträchtigeren Bereich von Quarz in Halbleiterqualität.

„Diese Ergebnisse von Dorfner Anzaplan, einem der weltweit angesehensten unabhängigen Silica-Testlabore, bestätigen, was wir über unser Belmonte- [SME-] Projekt geglaubt haben: Wir verfügen über eine erstklassige Silicasand-Lagerstätte mit wirklich außergewöhnlicher Ausgangsqualität. Die Tatsache, dass wir Spezifikationen für Premium-Anwendungsfälle ohne Flusssäure erreichen können, ist ein Wendepunkt für die Projektökonomie und die Umweltgenehmigung. Der außergewöhnlich niedrige Eisen- und Aluminiumgehalt ist in globalen Silica-Lagerstätten außerordentlich selten. Aluminium und Eisen sind bekanntermaßen schwer zu entfernen, daher verschafft uns ein so niedriger Ausgangswert einen inhärenten Wettbewerbsvorteil, der allein durch Verarbeitung nicht reproduziert werden kann. Mit mehreren bestätigten Marktpfaden, die sich über Solarglas, optisches Glas, Engineered Stone, Siliziumkarbid und industrielle Anwendungen erstrecken, verfügen wir über erhebliche Optionalität, unseren Produktmix für maximalen Wert zu optimieren. Der globale Übergang zu erneuerbaren Energien und Elektrifizierung treibt eine beispiellose Nachfrage nach hochreinem Silica an, und das Belmonte-Projekt ist gut positioniert, um diese Wachstumsmärkte mit einem überlegenen ökologischen Fußabdruck zu bedienen.“ Brian Leeners, CEO von Homerun Resources Inc., in der heutigen Pressemitteilung

Diese Art von Ausgangsmaterial ist praktisch unvergleichlich

Auf dem Papier scheint Silicasand überall zu sein. In der Realität jedoch ist ultrapures Silica mit ultra-niedrigem Eisen-, Aluminium- und Titangehalt eine geologische Besonderheit.

1. Benchmarking gegenüber australischen „Tier-One“-Silicasand-Projekten

Nehmen wir einige der Vorzeigeprojekte in Australien:

VRX Silica Ltd. (Muchea & Arrowsmith in Western Australia)

Ressourcen: 99,6-99,9% SiO₂

Typische Eisengehalte: Oft im Bereich <150 ppm angegeben für Premiumprodukte; bereits als „hochwertiger, niedrig-eisiger“ Glassand positioniert.

Mitsubishi (Cape Flattery in Queensland)

Gilt weithin als einer der besten Silicasande der Welt.

Durchschnittsprodukt: 99,93% SiO₂ und 100 ppm Fe₂O₃.

Diatreme Resources Ltd. (Galalar & NSP in Queensland)

Solarglasprodukt: 99,9% SiO₂ und <100-120 ppm Fe₂O₃, speziell als PV-Grade-Feedstock vermarktet.

Dies sind alles hervorragende Lagerstätten. Aber selbst diese „low-iron“-Sande liegen typischerweise im Bereich von etwa 80-150 ppm Eisen. Im Gegensatz dazu zeigt Homeruns gewaschener Rohsand 6,1 ppm Eisen, was mehr als eine Größenordnung sauberer in Bezug auf Eisen ist – und das vor einer ernsthaften Verarbeitung.

Und beim Aluminium ist die Differenz noch dramatischer: HPQ-Forschung behandelt <300 ppm Al₂O₃ im Allgemeinen als anspruchsvolles Ziel nach fortgeschrittener Reinigung. Homerun startet bei 8,9 ppm Aluminium.

Mit anderen Worten: SME sieht viel mehr wie ein natürliches HPQ-Feedstock als wie eine herkömmliche Glassand-Lagerstätte aus.

2. Der Spruce Pine Vergleich

Global gesehen ist der klassische Referenzpunkt für ultrapuren Quarz Spruce Pine in North Carolina (USA). Schätzungen zufolge stammen 70-90% des ultrapuren Quarzes der Welt für Halbleiter und Solarglas aus nur 2 Minen im Spruce Pine Distrikt. Der Spruce Pine Quarz ist so rein, dass Wired ihn als „den reinsten natürlichen Quarz, der je gefunden wurde“ und als eine „Quasi-Monopol“-Ressource bezeichnete.

Die meisten anderen Lagerstätten weltweit benötigen aggressive, mehrstufige Aufbereitung (einschließlich HF-Säure), um sich den Spruce Pine Werten zu nähern. Homerun zeigt nun Spruce Pine ähnliche Verunreinigungswerte bei Schlüsselelementen (Fe, Al, Ti) im gewaschenen Rohzustand – und die Fähigkeit, über HF-freie Wege noch niedriger zu gehen. Eine solche Kombination wird in der HPQ-Fachliteratur als wirklich ungewöhnlich und von erheblichem strategischen Wert hervorgehoben.

Die Halbleiterindustrie beginnt mit Silica: Nur der seltenste, hochreinste Quarz kann zu den Materialien veredelt werden, die zur Herstellung fortschrittlicher Chips verwendet werden. (Bild: Shutterstock)

Die Vermeidung von HF ist ein großer Vorteil

Um zu verstehen, warum das HF-freie Fließschema von Dorfner Anzaplan wichtig ist, lohnt sich ein Blick darauf, wie die Industrie Quarz normalerweise aufwertet.

1. Das Standard-HPQ-Fließschema

Die meisten HPQ- / Advanced-Quartz-Verarbeitungen folgen einer Abfolge wie dieser:

Zerkleinerung und Mahlung Magnetabscheidung (zur Entfernung eisenhaltiger Minerale) Flotation (zur Trennung von Feldspat, Glimmer, Schwermineralen; häufig bereits unter Verwendung einiger fluoridhaltiger Reagenzien) Säureaufschluss (oft in mehreren Stufen durchgeführt, wobei Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure eingesetzt werden, um eine Vielzahl von Verunreinigungen zu entfernen, während Flusssäure (HF) verwendet wird, um Silikate und andere hartnäckige Verunreinigungen anzugreifen) Thermische Behandlung (Kalzinierung, Chlorierung, Abschrecken), um verbleibende Verunreinigungen auszutreiben oder umzuwandeln.

HF ist der „große Hammer“: Quarz selbst ist gegen die meisten Säuren resistent, aber HF löst viele Silikate und Metalle (und kann bei übermäßiger Anwendung sogar Quarz angreifen).

2. HF: Giftig, schwierig und teuer im Umgang

Flusssäure (HF) ist nicht einfach eine weitere Industriesäure:

Medizinische und sicherheitstechnische Behörden beschreiben HF als hochtoxisch und fähig, tiefe, langsam heilende Verbrennungen und lebensbedrohliche systemische Effekte selbst bei relativ kleinen Hautexpositionen zu verursachen.

Sie dringt leicht in Gewebe ein, bindet Calcium in Knochen und kann Herzrhythmusstörungen auslösen; Richtlinien von Universitäten und Regulierungsbehörden betonen, dass selbst verdünnte HF nur unter strengen Protokollen gehandhabt werden darf.

Aus Sicht von Anlagenplanung und Genehmigung:

HF muss separat unter Verschluss gelagert werden; nur speziell geschultes Personal darf Zugang haben.

Prozessanlagen, die HF handhaben, benötigen spezielle korrosionsbeständige Materialien, Doppelummantelung, Gaswäscher und dedizierte Abfallbehandlungssysteme, was sowohl CAPEX als auch OPEX erheblich erhöht.

Als regulierte Gefahrstoffchemikalie bringt HF zusätzliche Anforderungen an Compliance, Versicherung und gesellschaftliche Akzeptanz mit sich.

Für eine „normale“ Quarzanlage können generische Verarbeitungsanlagen kapitalmäßig zwischen einigen Hunderttausend und einigen Millionen Dollar kosten, je nach Größe. Hochreinquarz-Anlagen mit HF, Abgasbehandlung und fortgeschrittener Abfallhandhabung befinden sich naturgemäß am oberen Ende dieses Spektrums, oft mit erheblichen zusätzlichen Investitionen im Laufe der Zeit, wenn die Kapazität erweitert wird.

3. HF-freie Fließschemata sind ein strategischer Vorteil

Vor diesem Hintergrund ist Dorfner Anzaplan’s Schlussfolgerung, dass SME sub-ppm Fe und Ti ohne HF erreichen kann, äußerst überzeugend:

Geringeres technisches Risiko: Keine Notwendigkeit für hochspezialisierte HF-Handhabungsinfrastruktur.

Keine Notwendigkeit für hochspezialisierte HF-Handhabungsinfrastruktur. Einfachere Genehmigung & ESG-Story: Umweltgenehmigungen und gesellschaftliche Akzeptanz sind leichter zu erreichen, wenn keine HF am Standort vorhanden ist.

Umweltgenehmigungen und gesellschaftliche Akzeptanz sind leichter zu erreichen, wenn keine HF am Standort vorhanden ist. Geringere operative Komplexität: Weniger „rote Flaggen“ bei Sicherheitsprozeduren, geringere regulatorische Reibung und einfachere Abfallhandhabung.

Weniger „rote Flaggen“ bei Sicherheitsprozeduren, geringere regulatorische Reibung und einfachere Abfallhandhabung. Potentiell geringere Kosten: CAPEX fließt in thermische und kaustische Kreisläufe statt in HF-Handhabung, Neutralisation und spezialisierte Sicherheitssysteme.

Dies passt perfekt zum globalen Vorstoß für „sauberere“ Lieferketten kritischer Materialien, insbesondere in Sektoren wie Solar und Halbleiter, die selbst unter intensiver ESG-Beobachtung stehen.

Silicasand- und Quarzkristallproben aus Santa Maria Eterna: Greifbare Belege für die geologische Qualität, die der High-Purity-Silica-Story von Homerun zugrunde liegt. Mit freundlicher Genehmigung von Homerun.

Zielmärkte

Die Arbeit von Dorfner Anzaplan sagt nicht nur „dies ist reines Silica“. Sie verknüpft SME direkt mit mehreren wachsenden, margenstarken Märkten.

1. Solarglas

Das ultraklare Glas, das in PV-Modulen verwendet wird.

Um die Lichtdurchlässigkeit zu maximieren, benötigt es SiO₂ >99% und sehr niedriges Fe₂O₃ (typischerweise <100-120 ppm) für PV-Grade-Glas.

Der globale Silicasandmarkt für die Glasindustrie wächst bis 2030 mit rund 7-8% CAGR.

Hochreiner Silicasand nur für Solarzellen wird auf rund 1,2 Milliarden USD (2024) geschätzt und soll bis 2033 auf 2,5 Milliarden USD anwachsen (9% CAGR).

Diatremes eigenes Investorenmaterial weist darauf hin, dass die Nachfrage nach PV-Grade-Silica sich verengt, wobei China (ein großer PV-Glasproduzent) mit Engpässen bei niedrig-eisigem Feedstock konfrontiert ist.

Mit Rohsand bei 6,1 ppm Eisen und nach Verarbeitung bis auf ca. 0,3 ppm herab, ist SME um Größenordnungen sauberer als die typische PV-Grade-Schwelle. Das gibt Homerun Flexibilität, wie zum Beispiel:

SME-Sand mit höher eisenhaltigem Material zu mischen und dennoch weit innerhalb der Spezifikationen zu bleiben.

Potenziell Premiumpreise für ultraklares Solarglas zu erzielen, einschließlich antimonfreier und nächster Generationenformulierung.

2. Optisches Glas

Für Präzisionsoptik und Spezialanwendungen.

Optisches Glas (z.B. Typ I) geht in Linsen, Kameras, Mikroskope und Präzisionsinstrumente. Es ist extrem empfindlich gegenüber Spurenelementen: Eisen und Titan verursachen unerwünschte Färbung und Absorption. Aluminium, Bor und Phosphor müssen streng kontrolliert werden, um spezifische Brechungseigenschaften zu erreichen.

Dorfners Ergebnisse zeigen, dass Eisen und Titan auf sehr niedrige Werte reduziert werden können, während Aluminium von Anfang an und durchgehend außergewöhnlich niedrig bleibt. Diese Kombination ist genau das, was Hersteller optischen Quarzes und optischen Glases suchen.

3. Engineered-Quartz-Oberflächen und Hochleistungskeramik

„Engineered Quartz Stone“ (Arbeitsplatten, architektonische Oberflächen) mischt hochreines Silica mit Harzen und Pigmenten.

Hochleistungskeramik und Verbundwerkstoffe nutzen hochreines Silica für Festigkeit, thermische Stabilität und niedrigen Verunreinigungsgehalt.

Der Markt für Engineered Stone liegt bei rund 27-29 Milliarden USD (2024-2025), mit einem Wachstum von etwa 5% CAGR. Während dieser Sektor eher große Tonnagen und niedrigere Durchschnittspreise nutzt, wächst eine Premium-Nische für sehr weißen, niedrig kontaminierten Quarz; etwas, das SME eindeutig unterstützen kann.

4. HPQ und Halbleiter

Hier liegt Homeruns wirklicher strategischer Hebel. HPQ und Fused Silica sind für die Halbleiterherstellung wesentlich, für:

Quarztiegel zur Züchtung von Siliziumingots für Wafer.

zur Züchtung von Siliziumingots für Wafer. Quarzrohre, -träger und -reaktoren , die in Hochtemperaturprozessen verwendet werden.

, die in Hochtemperaturprozessen verwendet werden. Optische Komponenten in Lithographie- und Messtechniksystemen.

Diese Produkte erfordern typischerweise SiO₂-Gehalte von ≥99,99-99,999% sowie ultra-niedrige Werte (oft sub-ppm bis niedrige zweistellige ppm) von Fe, Al, Ti, Alkalien und anderen Spurenelementen.

Der globale HPQ-Markt soll von 651 Millionen USD (2025) auf 946 Millionen USD (2035) anwachsen, stark getrieben von Halbleitern und Solar. In den USA entfallen allein auf Halbleiter rund die Hälfte der HPQ-Nachfrage.

Ungefähre Marktpreise zeigen, wie differenziert dieses Segment ist:

Gewöhnlicher Bau-/Industrie-Silicasand: 20-100 USD/t.

20-100 USD/t. Generische hochreine Silicasande (>99% SiO₂, niedriges Eisen): 100-200+ USD/t.

(>99% SiO₂, niedriges Eisen): 100-200+ USD/t. Fused Silica Sands (99,8-99,9% SiO₂) für Hochleistungsglas und feuerfeste Produkte: häufig 400-600 USD/t im Großhandel.

(99,8-99,9% SiO₂) für Hochleistungsglas und feuerfeste Produkte: häufig 400-600 USD/t im Großhandel. Inner-Layer-HPQ-Sand für Tiegel, bei 99,998%+ SiO₂ und sehr engen Spezifikationen, wird mit rund 7.000-11.000 USD/t angegeben und wurde in der Vergangenheit sogar noch höher gehandelt.

Der Sprung von „gewöhnlichem Sand“ zu „HPQ für Tiegel“ ist also kein Aufschlag von 10-20%, sondern ein Sprung um 2 Größenordnungen beim Wert pro Tonne.

Das Spruce-Pine-Nadelöhr:

Heute hängt der Großteil dieses HPQ-Marktes von Spruce Pine ab. Rund 70-90% des weltweit höchst reinen Quarzes stammen aus 2 Erzkörpern dort, hauptsächlich unter Sibelcos IOTA-Quarzmarke vermarktet. Die Verwundbarkeit dieser Konzentration wurde deutlich, als Hurrikan Helene im Jahr 2024 vorübergehend wichtige Minen stilllegte, was Besorgnis über Lieferunterbrechungen für Elektronik, Solar und KI-Hardware auslöste. Deshalb suchen Unternehmen und politische Entscheidungsträger aktiv nach zusätzlichen HPQ-Quellen weltweit.

SME’s „Spruce-Pine-ähnliche“ Chemie, kombiniert mit HF-freier Verarbeitung, positioniert Homerun als potenzielle zweite Säule in diesem Ökosystem, insbesondere für Halbleiter- und Solarlieferketten zwischen Amerika-Europa-Asien, die diversifizierte, zuverlässige, hochreine Feedstock-Quellen suchen.

Verbindung zu Taiwan & globaler Chipkapazität:

Die Bedeutung von HPQ wird durch die starke Konzentration der Halbleiterfertigung noch verstärkt:

Taiwan allein hält rund 44% der globalen Foundry-Kapazität und einen noch größeren Anteil der fortgeschrittensten Nodes.

TSMC eroberte im Q2 2025 etwa 70% des weltweiten pure-play Foundry-Marktes, getrieben durch die steigende Nachfrage nach KI- und Hochleistungs-Chips.

Anstatt sich auf geopolitische Spannungen zu konzentrieren, genügt Folgendes:

Die digitale Infrastruktur der Welt (KI, Cloud, Smartphones, Elektrofahrzeuge) hängt von einer kleinen Zahl hochkonzentrierter Halbleiter-Hubs ab. Diese wiederum hängen von einer winzigen Zahl ultrapurer Quarzquellen ab.

In diesem Kontext ist die Entwicklung brasilianischer HPQ-Angebote ein positiver, kollaborativer Beitrag zur globalen Resilienz:

Sie bietet Fabs und Ausrüstungsherstellern in Asien, Amerika und Europa mehr Optionen.

Sie ergänzt – statt zu ersetzen – bestehende Lieferanten wie Spruce Pine.

Sie passt zu breiteren Bemühungen, kritische Materiallieferketten weltweit zu diversifizieren und zu stärken.

5. Natrium- und Kaliumsilikate

Dorfner Anzaplan bestätigte zudem die Eignung von SME für die Produktion von Natrium- und Kaliumsilikat („Wasserglas“) – ein wichtiger Markt mit stabiler Nachfrage, verwendet in Reinigungsmitteln, Klebstoffen, Beschichtungen, Zementen, Katalysatoren und Spezialchemikalien.

Silikathersteller benötigen >99% SiO₂ und sehr niedriges Eisen (<0,02% Fe₂O₃), um klare, stabile und leistungsfähige Produkte zu gewährleisten. SME übertrifft diese Schwellen leicht und bietet einen zuverlässigen Feedstock für dieses milliardenschwere Industriesegment.

Während dieser Markt nicht so hochpreisig ist wie optisches Glas oder Halbleiteranwendungen, bietet er große, konsistente Abnahmevolumina und stärkt Homeruns Marktoptionalität und langfristige Umsatzstabilität.

6. Foundry, Frac Sand und industrielle Märkte

Schließlich qualifiziert sich SME problemlos für Gießereisande für Metallguss (wo Kornform und Hochtemperaturstabilität entscheidend sind), Frac Sand für Öl & Gas (wo Festigkeit und Rundheit wichtiger sind als ultra-niedrige Verunreinigungen) und allgemeine industrielle Anwendungen (Keramik, Füllstoffe, Filtration).

(wo Kornform und Hochtemperaturstabilität entscheidend sind), (wo Festigkeit und Rundheit wichtiger sind als ultra-niedrige Verunreinigungen) und (Keramik, Füllstoffe, Filtration). Diese sind preislich stärker commoditisiert, bieten jedoch Volumen und Umsatzstabilität, die die Premium-Nischen ergänzen.



Ein makelloser Quarzkristall aus SME: Ein kleines, aber eindrucksvolles Beispiel für die natürliche Reinheit innerhalb der Lagerstätte. Mit freundlicher Genehmigung von Homerun.

Strategisches Potenzial

Homerun hat SME als Teil einer breiteren Strategie der „silica-betriebenen Energiewende“ positioniert: Von ultrapurem Silica auf der Materialseite bis hin zu Langzeitspeicherung und KI-gesteuertem Energiemanagement auf der Systemseite.

Die Ergebnisse von Dorfner Anzaplan leisten für diese Vision 3 wichtige Beiträge:

Sie reduzieren das Risiko hinsichtlich der Rohstoffqualität: Der Sand ist nicht nur „gut genug für Glas“; er besitzt eindeutig den Spielraum, die Wertschöpfungsleiter hinaufzugehen; in Richtung HPQ, Fused Silica und halbleiternahe Anwendungen.

Sie betonen einen starken ESG-Aspekt: Die Fähigkeit, ultra-niedrige Verunreinigungen ohne HF zu erreichen, ist ein bedeutender Differenzierungsfaktor zu einer Zeit, in der Kunden, Regulierer und Gemeinden chemische Fußabdrücke genau betrachten.

Sie eröffnen Produkt- und Preisoptionalität: Homerun kann im Laufe der Zeit entscheiden, welcher Anteil seines Produktmixes in hochvolumiges Solarglas und Engineered Stone geht; im Vergleich zu geringeren Volumina, aber margenstarken HPQ-Anwendungen für Halbleiter, Optik und Hochleistungskeramik.

Da der gesamte Silicasandmarkt voraussichtlich von etwa 25 Milliarden USD im Jahr 2024 auf >34 Milliarden USD bis 2030 wachsen wird – und das HPQ-Segment allein sich der Marke von 1 Milliarde USD nähert und solide wächst – ist der verfügbare Entwicklungskorridor lang.

Für ein Unternehmen von der Größe Homeruns braucht es keinen riesigen Marktanteil, um transformativ zu wirken. Selbst die Erfassung eines kleinen Bruchteils der HPQ- / Fused-Silica-Wertschöpfungskette – zusätzlich zu den Solarglasvolumina – könnte sich in sehr bedeutende Cashflows übersetzen.

Eine Probe von SMEs natürlich hellweißem Silicasand: Eine kleine Handvoll, die einen klaren Einblick in die außergewöhnliche Reinheit bietet, die diese Lagerstätte auszeichnet. Mit freundlicher Genehmigung von Homerun.

Fazit

Wenn die früheren Bohrungen und Reinheitstests die Geschichte einer schönen Lagerstätte erzählten, bestätigt das Programm von Dorfner Anzaplan das Ausmaß dieser Gelegenheit: SME operiert in einer anderen Klasse von Silicaprojekten.

Während die meisten „hochwertigen Silicasand“-Lagerstätten ausschließlich auf den Solarglasmarkt abzielen, beginnt SME mit Verunreinigungswerten, die viele der führenden australischen Projekte erst nach Verarbeitung erreichen (und in einigen Fällen nicht einmal dann). Eisenwerte, die in führenden Glassandlagerstätten typischerweise im Bereich von 80-150 ppm liegen, kommen bei SME auf nur 6,1 ppm, und Aluminium (eine der am schwersten zu entfernenden Verunreinigungen in der HPQ-Verarbeitung) beginnt bei lediglich 8,9 ppm. Das sind nicht die Werte eines herkömmlichen Sandprojekts; es sind die Kennzeichen eines potenziellen HPQ-Feedstocks.

Ebenso wichtig zeigt SME die Fähigkeit, noch höhere Reinheiten ohne Flusssäure zu erreichen: Ein bedeutender Schritt sowohl hinsichtlich ESG-Profil als auch Verarbeitungseinfachheit.

Und genau hier hebt sich die Lagerstätte wirklich ab: Sie übertrifft nicht nur die Anforderungen des boomenden Solarglasmarktes, sondern besitzt auch die Reinheit, Veredelbarkeit und Flexibilität, um in optisches Glas, Fused Silica, SiC-Produktion und das ultra-premium Segment von Quarz in Halbleiterqualität vorzudringen.

Kurz gesagt bietet SME eine seltene Kombination:

Außergewöhnliche natürliche Reinheit weit über Standard-Glassandlagerstätten hinaus.

Starke Reaktion auf schonende, HF-freie Reinigung.

Vielseitigkeit über mehrere hochpreisige Märkte hinweg.

Eine direkte Verbindung zu globalen Wachstumssektoren in Energie und Elektronik.

Es ist diese Mischung – zwischen brasilianischer Geologie, deutscher Prozesskompetenz und dem weltweiten Bedarf an saubereren, leistungsfähigeren Materialien – die die heutige News von Homerun so überzeugend macht.

Und während Homerun in seine nächste Phase eintritt, könnten Anleger am Beginn einer Geschichte stehen, deren enormes Potenzial gerade erst beginnt, am Horizont sichtbar zu werden.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.061.179

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/ Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 1,08 CAD (08.12.2025)

Marktkapitalisierung: 69 Mio. CAD

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,63 EUR (09.12.2025)

Marktkapitalisierung: 40 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun“) weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Aussagen mit Prognosecharakter. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Exploration, Entwicklung, Verarbeitung, Kommerzialisierung und der potenziellen Marktpositionierung des Santa Maria Eterna („SME“)-Projekts von Homerun Resources Inc. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Erwartungen in Bezug auf: Die Silica-Ressourcenqualität von SME, einschließlich der Annahmen, dass zukünftige Bohrungen, Probenahmen oder unabhängige Testarbeiten weiterhin die von Dorfner Anzaplan berichteten Verunreinigungswerte und SiO₂-Gehalte bestätigen werden. Verarbeitungs- und Reinigungswege, einschließlich der Annahmen, dass non-HF-Fließschemata im Labormaßstab (z.B. Ätzbrennen, phosphorsaures Ätzbrennen, Kalzinierung, alkalische Laugenbehandlung) effektiv auf Pilot- oder Industrieebene skaliert werden können; dass die Reduktion von Verunreinigungen konstant bleibt; und dass die Fließschemata wirtschaftliche, ESG- oder Genehmigungsvorteile beibehalten werden. Das Potenzial, Spezifikationen für hochreinen Quarz (HPQ) oder Fused Silica zu erreichen, einschließlich der Annahmen, dass zukünftige Testarbeiten sub-ppm-Verunreinigungsergebnisse bestätigen oder übertreffen werden; dass SME-Material die Endmarktspezifikationen für optisches Glas, Fused Silica, halbleiternahen Anwendungen, Siliziumkarbid-(SiC)-Produktion oder Hochleistungskeramik erfüllen wird; und dass das Material von nachgelagerten Verarbeitern oder Herstellern akzeptiert wird. Zugang zu Zielmärkten, einschließlich der Erwartungen, dass SME-Silica geeignet sein wird für: Solarglas und PV-Grade-Anwendungen, optisches und Spezialglas, Engineered Quartz, Keramiken und Verbundwerkstoffe, Fused Silica, HPQ-Feedstock und halbleiterbezogene Komponenten, Natrium- und Kaliumsilikate, Formsand, Frac Sand und industrielle Märkte. Diese Erwartungen beruhen auf Annahmen hinsichtlich einer anhaltenden Marktnachfrage, Preisgestaltung, Qualifizierung von Großproben, Validierung durch Dritte und der Skalierbarkeit der SME-Verarbeitungsschemata. Strategische Positionierung in Bezug auf globale Lieferketten, einschließlich der Annahmen, dass ultra-niedrige Verunreinigungswerte und HF-freie Verarbeitung Wettbewerbsvorteile bieten werden; dass das Projekt optionalen Zugang zu Halbleiter-, Solar- und Hochleistungsmaterial-Lieferketten bieten könnte; und dass SME bestehende Quellen wie Spruce Pine eher ergänzen als ersetzen könnte. Weitere Annahmen umfassen die Erwartungen, dass Kunden, politische Entscheidungsträger oder Industriepartner diversifizierte, emissionsärmere Silica-Lieferungen wertschätzen werden. ESG-, Genehmigungs- und regulatorische Ergebnisse, einschließlich der Annahmen, dass das Fehlen von HF in den vorgeschlagenen Fließschemata die Genehmigungskomplexität reduziert; dass die Regulierungsbehörden die Projektentwicklung innerhalb der erwarteten Zeiträume genehmigen werden; und dass Umwelt-, soziale oder gemeinschaftliche Akzeptanzfaktoren den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Wirtschaftliche und kommerzielle Ergebnisse, einschließlich der Annahmen, dass die Projekt-CAPEX- und OPEX-Kosten für Silica-Verarbeitung (einschließlich HF-freier Schaltkreise) den internen Projektionen entsprechen werden; Premium-Märkte wie HPQ, Fused Silica oder optisches Glas zugänglich und wirtschaftlich attraktiv bleiben; Homerun die Finanzierung, Partnerschaften oder Abnahmevereinbarungen sichern kann, die für die Weiterentwicklung erforderlich sind; und dass Variabilität innerhalb der Ressource, Marktbedingungen oder Lieferkettendynamiken die Projektökonomie nicht wesentlich verändern werden. Vergleiche mit anderen Projekten, einschließlich der Annahmen, dass die Verunreinigungswerte, Veredelbarkeit oder Skalierbarkeit von SME weiterhin günstig im Vergleich zu anderen Silica-Lagerstätten weltweit abschneiden werden, einschließlich Tier-One-Glassandprojekten in Australien oder ultra-hochreinen Systemen wie denen in Spruce Pine. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Rockstone als vernünftig erachtet, aber es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf: Geologische Risiken & Ressourcenrisiken: Die Menge, Qualität, Homogenität oder Verteilung des Silicas bei Santa Maria Eterna („SME“) kann von den Erwartungen abweichen. Zukünftige Bohrungen, Probenahmen oder unabhängige Analysen könnten die in den aktuellen Testarbeiten angegebenen Verunreinigungswerte, SiO₂-Gehalte oder Korngestaltmerkmale nicht bestätigen. Geologische Variabilität kann Ausbeuten, Verarbeitungsergebnisse oder wirtschaftliches Potenzial beeinflussen. Metallurgische Risiken, Verarbeitungs- & Scale-up-Risiken: Reinigungsergebnisse im Labormaßstab, einschließlich Ätzbrennen, phosphorsäurebasiertem Ätzbrennen, Kalzinierung und alkalischer Laugenbehandlung, könnten sich nicht effektiv auf Pilot- oder Industrieebene skalieren lassen. Die von Dorfner Anzaplan beobachtete Reduktion von Verunreinigungen könnte bei industrieller Durchsatzleistung nicht konsistent reproduzierbar sein. HF-freie Fließschemata könnten unterperformen, Modifikationen erfordern oder sich im großtechnischen Betrieb als unwirtschaftlich erweisen. Reinigungskosten, Energiebedarf und Reagenzienverbrauch können wesentlich von den Annahmen abweichen. Risiken im Zusammenhang mit High-Purity Quartz (HPQ) & Produktqualifizierung: SME-Silica könnte die Endmarktspezifikationen für Fused Silica, optisches Glas, Siliziumkarbid-Produktion, Engineered Quartz oder halbleiternahen Anwendungen nicht erfüllen. Die Erreichung von Sub-ppm-Verunreinigungsgehalten könnte zusätzliche Verarbeitungsschritte oder Kapitalinvestitionen erfordern. Nachgelagerte Kunden oder Verarbeiter könnten SME-Material aufgrund von Chemie, Korngestalt, Konsistenz oder Leistungsmerkmalen ablehnen. Marktzugangs- & kommerzielle Adoptionsrisiken: Der Eintritt in Premium-Märkte (Solarglas, optisches Glas, Fused Silica, HPQ-Feedstock, SiC-Produktion, Silikate, Engineered Quartz, Keramik usw.) erfordert typischerweise mehrstufige Qualifikation, Großprobenverarbeitung und langfristige Leistungsvalidierung. Kunden könnten Qualifizierungen verzögern, bestehende Lieferanten bevorzugen, niedrigere Preise verhandeln oder zusätzliche Qualitätsmetriken verlangen, die noch nicht verifiziert wurden. Die Nachfrage in Zielmärkten kann schwanken oder langsamer wachsen als erwartet. Wettbewerbs- & Branchenrisiken: Die globalen Silica- und HPQ-Märkte sind wettbewerbsintensiv. Etablierte Produzenten, einschließlich solcher aus Spruce Pine oder führenden australischen Glassandregionen, könnten Kapazitäten erweitern, Preise senken oder langfristige Verträge mit wichtigen Kunden sichern. Wettbewerber könnten alternative Verarbeitungswege, HF-freie Reinigungstechnologien oder neue geologische Quellen entwickeln, welche SME’s relativen Vorteil verringern. Genehmigungs-, ESG- & regulatorische Risiken: Silicaabbau, Reinigungsanlagen oder zugehörige Infrastruktur könnten Umweltgenehmigungen, Landnutzungsbewilligungen, Wasserrechte oder Beteiligungsprozesse der lokalen Gemeinschaft erfordern, die verzögert, abgelehnt oder modifiziert werden könnten. ESG-Anforderungen können Compliance-Kosten erhöhen. Obwohl SMEs HF-freier Ansatz darauf ausgelegt ist, Umweltauswirkungen zu reduzieren, könnten Genehmigungsbehörden zusätzliche Auflagen oder Beschränkungen verhängen. Infrastruktur-, Logistik- & Betriebsrisiken: Bau, Inbetriebnahme und Betrieb von Silica-Verarbeitungs- oder HPQ-Aufwertungsanlagen können auf technische Herausforderungen, Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder Lieferkettenprobleme stoßen. Die Verfügbarkeit von Spezialausrüstung (Öfen, Laugeneinheiten, Filtersysteme, Trockner, Analysegeräte), Reagenzien, Energie und Transportinfrastruktur kann Zeitpläne und Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Die Betriebsleistung kann von den Modellen abweichen. Finanzierungs- & Kapitalmarktrisiken: Die Weiterentwicklung von SME durch Bohrungen, Testarbeiten, Pilotreinigung, Machbarkeitsstudien, Anlagenbau und kommerzielle Skalierung wird erhebliches Kapital erfordern. Finanzierung könnte aufgrund von Marktvolatilität, Zinssätzen, Anlegerstimmung oder makroökonomischen Bedingungen nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sein. Verwässerung, Verschuldungsgrenzen oder Finanzierungslücken könnten die Projektentwicklung beeinträchtigen. Preis- & wirtschaftliche Risiken: Silica-, HPQ-, Fused-Silica- und Spezialglas-Märkte unterliegen Preisschwankungen, die durch Angebots-Nachfrage-Dynamiken, technologische Entwicklungen, Energiekosten und globale Wirtschaftstrends beeinflusst werden. Langfristige Annahmen über Premiumpreise für ultra-reines Silica könnten sich nicht realisieren. Projektökonomien können durch Veränderungen der Reagenzienkosten, Energiekosten, Arbeitskosten oder Währungsschwankungen nachteilig beeinflusst werden. Offtake-, Partnerschafts- & Gegenparteirisiken: Gespräche mit potenziellen Industriepartnern, Glasherstellern, Engineered-Stone-Produzenten, Gießereien oder halbleiternahen Unternehmen könnten nicht zu kommerziellen Vereinbarungen führen. Gegenparteien könnten Entscheidungen verzögern, technische Spezifikationen ändern oder Verpflichtungen nicht erfüllen. Pilot- oder Demonstrationspartnerschaften könnten Bedingungen oder Investitionen erfordern, die nicht vorhergesehen wurden. Regulatorische, handelsbezogene & politische Risiken: Änderungen in brasilianischen Vorschriften, Exportbestimmungen, Bergbaugesetzen, Steuersystemen oder Umweltpolitiken könnten die Projektentwicklung beeinflussen. Internationale Handelspolitik, Zölle oder Reshoring-Initiativen könnten Marktzugang oder Wettbewerbsfähigkeit verändern. Politische Veränderungen in den Solar-, Halbleiter- oder Hochleistungsmaterialsektoren könnten die Nachfrage beeinflussen. Makroökonomische, Rohstoff- & Währungsrisiken: Inflation, Rezession, globale Instabilität oder Rohstoffmarkterschütterungen können Projektkosten, Finanzierungsmöglichkeiten und Endmarktnachfrage beeinflussen. Währungsschwankungen zwischen BRL, USD, CAD und EUR können Kapital- und Betriebskosten sowie Umsatzprojektionen beeinflussen. Force-Majeure- & externe Ereignisrisiken: Extreme Wetterereignisse, Naturkatastrophen, Pandemien, geopolitische Spannungen, Störungen in Lieferketten oder unerwartete Umweltvorfälle können Exploration, Bau oder Betrieb wesentlich verzögern oder behindern. Liquiditäts- & Handelsrisiken: Als Small-Cap-Emittent können die Aktien von Homerun erheblichen Schwankungen, eingeschränkter Liquidität oder breiten Geld-Brief-Spannen unterliegen. Die Marktstimmung kann die Bewertung unabhängig von den Fundamentaldaten beeinflussen. Dementsprechend sollten Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keinerlei Verpflichtung, in diesem Bericht enthaltene Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Frühere Leistungen und Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Rechtsgebieten dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sollten nicht als Anhaltspunkt für zukünftige Ergebnisse betrachtet werden.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts – insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen“ hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert – unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen.