    Brandt lobt Kovac

    Fitnesszustand Basis für BVB-Erfolg

    Für Sie zusammengefasst
    • Training unter Kovac stärkt BVB-Fitness und Erfolg.
    • Alle Spieler gesund, Rotation für Champions-League-Spiel.
    • Brandt klärt Missverständnis über Spielstil unter Kovac.
    Brandt lobt Kovac - Fitnesszustand Basis für BVB-Erfolg
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Das Training unter Niko Kovac und die daraus resultierende Fitness im Team ist laut Offensivspieler Julian Brandt die Grundlage für den derzeitigen Erfolg von Borussia Dortmund. "Er kann sich bestätigt fühlen. Das tut uns extrem gut, wir fühlen uns fit", sagte Brandt zum harten Training.

    Durch das Champions-League-Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen FK Bodö/Glimt steht für die Dortmunder die dritte Englische Woche am Stück an. Brandt erinnerte auch an dieselbe Zeit im Vorjahr unter dem damaligen Coach Nuri Sahin, als die Dortmunder viele Verletzte hatten und deutlich schlechter dastanden.

    Gegen den norwegischen Außenseiter hat Kovac indes nahezu wieder den kompletten Kader zur Verfügung. "Es sind alle gesund. Rein theoretisch wären elf Wechsel möglich", sagte Kovac zum Umfang der Rotation. "Wir wollen das Spiel morgen gewinnen, egal wer spielt." Mit einem Sieg im sechsten von acht Vorrundenspielen würde der BVB einen großen Schritt in Richtung direkter Achtelfinalqualifikation machen.

    Brandt ordnet Äußerungen zum BVB-Spielstil noch mal ein

    Nach dem 2:0 Dortmunds in der Bundesliga am Sonntag gegen Hoffenheim hatten Äußerungen Brandts zum Spielstil des BVB für Wirbel gesorgt. Der 29-Jährige hatte dabei zu wenig Fußball im Spiel gegen Hoffenheim beklagt. Dies war teilweise so dargestellt worden, als habe Brandt den allgemeinen Ansatz unter Kovac kritisiert. "Die Annahme, dass ich eine Abneigung gegen den Fußball meines Coaches habe, ist falsch und kann ich hier auch für alle noch mal verneinen", sagte Brandt nun./lap/DP/mis

