Brandt lobt Kovac
Fitnesszustand Basis für BVB-Erfolg
- Training unter Kovac stärkt BVB-Fitness und Erfolg.
- Alle Spieler gesund, Rotation für Champions-League-Spiel.
- Brandt klärt Missverständnis über Spielstil unter Kovac.
DORTMUND (dpa-AFX) - Das Training unter Niko Kovac und die daraus resultierende Fitness im Team ist laut Offensivspieler Julian Brandt die Grundlage für den derzeitigen Erfolg von Borussia Dortmund. "Er kann sich bestätigt fühlen. Das tut uns extrem gut, wir fühlen uns fit", sagte Brandt zum harten Training.
Durch das Champions-League-Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen FK Bodö/Glimt steht für die Dortmunder die dritte Englische Woche am Stück an. Brandt erinnerte auch an dieselbe Zeit im Vorjahr unter dem damaligen Coach Nuri Sahin, als die Dortmunder viele Verletzte hatten und deutlich schlechter dastanden.
Gegen den norwegischen Außenseiter hat Kovac indes nahezu wieder den kompletten Kader zur Verfügung. "Es sind alle gesund. Rein theoretisch wären elf Wechsel möglich", sagte Kovac zum Umfang der Rotation. "Wir wollen das Spiel morgen gewinnen, egal wer spielt." Mit einem Sieg im sechsten von acht Vorrundenspielen würde der BVB einen großen Schritt in Richtung direkter Achtelfinalqualifikation machen.
Brandt ordnet Äußerungen zum BVB-Spielstil noch mal ein
Nach dem 2:0 Dortmunds in der Bundesliga am Sonntag gegen Hoffenheim hatten Äußerungen Brandts zum Spielstil des BVB für Wirbel gesorgt. Der 29-Jährige hatte dabei zu wenig Fußball im Spiel gegen Hoffenheim beklagt. Dies war teilweise so dargestellt worden, als habe Brandt den allgemeinen Ansatz unter Kovac kritisiert. "Die Annahme, dass ich eine Abneigung gegen den Fußball meines Coaches habe, ist falsch und kann ich hier auch für alle noch mal verneinen", sagte Brandt nun./lap/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 3,315 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 15:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 369,28 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,48 %/+49,48 % bedeutet.
Servus butch
MMn komplett vercoacht!
Man spielt vor 3 Tagen gegen den gleichen Gegner wenn nicht das beste, dann zumindest eines der besten Spiele seit langem und der Coach zieht daraus die Konsequenz fast die halbe Mannschaft zu wechseln……. hä??? ….. warum bitte?
Silva gegen Guirassys Schatten: Ghupft wie gsprungen, der eine bringt so wenig wie der andere. Guirassy seit etlichen Wochen nichtmal sein Schatten und Silva? Da schreibt einer: „hat einen Einsatz verdient.“ Frage ich: „womit bitte?“
Can für Anselmino: A war klasse und muss raus…..warum? Allerdings kann Can nun wirklich am allerwenigstens was dafür heute.
Chuk für Brandt? Kann man vielleicht machen, aber warum?
Und jetzt kommts, FastnurName Bellingham für Sabitzer: Vollkommen unverständlich und für mich ein Knackpunkt.
Anselmino und Sabitzer, mit die besten vor 3 Tagen werden dann auch noch nichtmal eingewechselt.
Ich hoffe ganz ehrlich, dass es da Argumente wie „angeschlagen“ oder ähnliches gibt. Ansonsten sind diese Massnahmen unverständlich bis schlicht falsch.
Ich schätze Nicos Arbeit sehr, aber heute????
Noch 1-2 Niederlage vor Weihnachten, dazu die zumeist unattraktive Spielweise……dann muss von den Fachleuten die ach so tolle Sinnhaftigkeit dieser früüühzeitigen Vertragsverlängerung nochmal erklärt werden (als ob im Frühjahr nicht zeitig genug gewesen wäre).
Ein Wort zu trefrt2.0 genannt crox3:
Werter Alterskollege,
Verschlungene Gedankengänge und eigenwillige Wahrnehmungen sind das eine, aber sich aufs Handy berufen (ich und viele andere schreiben ebenfalls am Handy) ?Das entschuldigt nicht den mangelnden Respekt dem Leser solches Kauderwelsch, solchen Buchstabensalat vorzusetzen.
Bittschön!
Die Krönung war der „Sissifuss“😂