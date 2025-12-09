    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Aixtron geben nach - MWB streicht Kaufempfehlung

    • Analystenabstufung drückt Aixtron-Aktien um 2,8%.
    • Aktien unter 21-Tage-Linie, charttechnisch negativ.
    • Fairer Wert bei 18 Euro, langfristig vielversprechend.
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron geben nach - MWB streicht Kaufempfehlung
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analystenabstufung hat am Dienstag im Verlauf die Aktien von Aixtron etwas stärker unter Druck gesetzt. Zunächst noch relativ stabil in den Handel gestartet, lagen die Titel des Chipindustrie-Ausrüsters am Nachmittag mit bis zu 2,8 Prozent im Minus bei 17,23 Euro. Auch wenn die Aktien zuletzt wieder etwas darüber gehandelt wurden, rutschten sie unter ihre 21-Tage-Linie, die auf kurze Sicht ein beliebter charttechnischer Indikator ist.

    Abed Jarad vom Analysehaus MWB begründete die Abstufung auf "Hold" mit dem guten Lauf der Papiere, die von ihrem Oktober-Tief bis Mitte November in der Spitze um mehr als 70 Prozent gestiegen waren. Wie er schrieb, habe sich zuletzt Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz breit gemacht. Auch wenn er die Story für langfristig vielversprechend hält, sei der von ihm unverändert mit 18 Euro berechnete faire Wert erreicht worden. Zuletzt war der Aixtron-Kurs etwas unterhalb des November-Hochs um diese Marke gependelt./tih/jha/

    AIXTRON

    -0,88 %
    +1,88 %
    +4,32 %
    +41,98 %
    +17,98 %
    -44,05 %
    +34,45 %
    +152,22 %
    +187,58 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 17,56 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -25,65 %/+20,10 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
