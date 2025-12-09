AKTIE IM FOKUS
Aixtron geben nach - MWB streicht Kaufempfehlung
- Analystenabstufung drückt Aixtron-Aktien um 2,8%.
- Aktien unter 21-Tage-Linie, charttechnisch negativ.
- Fairer Wert bei 18 Euro, langfristig vielversprechend.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analystenabstufung hat am Dienstag im Verlauf die Aktien von Aixtron etwas stärker unter Druck gesetzt. Zunächst noch relativ stabil in den Handel gestartet, lagen die Titel des Chipindustrie-Ausrüsters am Nachmittag mit bis zu 2,8 Prozent im Minus bei 17,23 Euro. Auch wenn die Aktien zuletzt wieder etwas darüber gehandelt wurden, rutschten sie unter ihre 21-Tage-Linie, die auf kurze Sicht ein beliebter charttechnischer Indikator ist.
Abed Jarad vom Analysehaus MWB begründete die Abstufung auf "Hold" mit dem guten Lauf der Papiere, die von ihrem Oktober-Tief bis Mitte November in der Spitze um mehr als 70 Prozent gestiegen waren. Wie er schrieb, habe sich zuletzt Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz breit gemacht. Auch wenn er die Story für langfristig vielversprechend hält, sei der von ihm unverändert mit 18 Euro berechnete faire Wert erreicht worden. Zuletzt war der Aixtron-Kurs etwas unterhalb des November-Hochs um diese Marke gependelt./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 17,56 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,32 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -25,65 %/+20,10 % bedeutet.
Goldman Sachs hat weitere 0,3 % aufgestockt auf jetzt 7,05 % = 8 Millionen Aktien https://www.aixtron.com/de/investoren/news/stimmrechte/AIXTRON%20SE%20%20%20%20%20%20%20%20AIXTRON%20SE%20Release%20according%20to%20Article%2040%2C%20Section%201%20of%20the%20WpHG%20%5Bthe%20German%20Securities%20Trading%20Act%5D%20with%20the%20objective%20of%20Europe-wide%20distribution%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2008.12.2025%20/%20_n13867
https://www.lanaotek.com/tsmc-and-microsoft-propel-micro-led-optical-communication-into-new-growth-trajectory.html
The Role of Micro LED in AI and Data Center Demands
The rapid evolution of artificial intelligence has led to a surge in demand for computing power, particularly in data centers where high-speed, high-capacity optical communication systems are critical. AI technologies require advanced hardware capable of handling massive datasets and processing complex algorithms. In this context, optical communication serves as the backbone, enabling the high-speed, high-throughput transmission of data.
Leading tech companies such as NVIDIA, Meta, and Alibaba Cloud are heavily investing in AI infrastructure. For instance, NVIDIA’s GB200 server requires 162 1.6T modules per rack, underscoring the immense need for high-bandwidth communication. According to the "2025 Computing Power Development Report," the global scale of intelligent computing is expected to reach 5693 EFLOPS (FP16) by the end of 2024. These advancements emphasize the importance of optical interconnects, particularly as traditional copper-based connections struggle to meet the bandwidth demands of next-generation technologies.However, as network speeds increase to 800Gbps and above, challenges such as power consumption, component aging, and increased deployment costs emerge. This has led to the exploration of innovative optical interconnect technologies, with Micro LED at the forefront.
OFF-Topic at least a bit.