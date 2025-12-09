Von Natur aus ultrarein, durch Design transformativ

Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Heute verkündete Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR; WKN: A3CYRW) die Ergebnisse eines unabhängigen Testarbeitsprogramms der in Deutschland ansässigen Dorfner Anzaplan GmbH – und das Ergebnis markiert einen echten Wendepunkt für das Unternehmen. Was einst als „bemerkenswert sauberer Quarzsand“ galt, wurde nun als etwas weitaus Bedeutenderes bestätigt: Ein strategischer Technologierohstoff mit einer Reinheit, Aufbereitungsfähigkeit und Verarbeitungsgeschmeidigkeit, die so selten ist, dass nur die außergewöhnlichsten Lagerstätten des Planeten überhaupt beginnen, damit vergleichbar zu sein.

Die heutige News mag wie ein routinemäßiger Reinheitstest erscheinen, doch die Implikationen reichen weitaus tiefer.

Es ist eine unabhängige Bestätigung dafür, dass Santa Maria Eterna (SME) in einer völlig anderen Liga spielt – sowohl in seiner natürlichen („rohen“) Ausgangsqualität als auch in seiner Fähigkeit, ultra-hohe Reinheiten zu erreichen, ohne auf den üblichen Cocktail aggressiver Säuren angewiesen zu sein.

Diese Kombination ist in der Quarzsand- bzw. Silica-Industrie außergewöhnlich selten, und genau sie eröffnet nicht nur Wege in den boomenden Solarglasmarkt, sondern bis ganz hinauf zur Spitze der Materialnachfrage: High-Purity Quartz (HPQ) in Halbleiterqualität. Und genau dort wird die Geschichte wirklich faszinierend.

Lassen Sie uns untersuchen, warum diese Ergebnisse herausragen, wie SME sich global mit den bekanntesten Silica-Projekten vergleichen lässt und warum diese Nachricht einen der strategisch wichtigsten Schritte in Homeruns bisheriger Reise darstellen könnte – und damit zeigt, wie außergewöhnlich dieses Projekt ist…

