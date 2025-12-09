    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    EU will mehr Kontrollen gegen Pestizidrückstände

    • EU kontrolliert Lebensmittelimporte strenger auf Pestizide.
    • Gesundheitsschutz für Verbraucher und Landwirte im Fokus.
    • Maßnahmen unabhängig vom Mercosur-Abkommen geplant.
    Importe - EU will mehr Kontrollen gegen Pestizidrückstände
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union will importierte Lebensmittel strenger kontrollieren, um Rückstände besonders gefährlicher und in der Union verbotener Pestizide besser aufzuspüren. Wenn diese Pestizide aus Gründen des Gesundheitsschutzes in der EU nicht zugelassen seien, sollten sie auch nicht als Rückstände in unseren Lebensmitteln zu finden sein, sagte EU-Gesundheitskommissar Oliver Varhelyi in Brüssel.

    Damit sollen sowohl die Verbraucher in der EU vor den Substanzen geschützt als auch die europäischen Landwirte vor Wettbewerbsnachteilen bewahrt werden, so der ungarische Kommissar. Auf die Frage, ob es Fälle gebe, in denen gefährliche Waren in die EU gelangt seien, sagte Varhelyi, es gehe darum, bestehende Vorgaben durchzusetzen.

    Der Kommissar betonte auch, dass diese Maßnahme nicht mit dem Abkommen der EU mit dem lateinamerikanischen Handelsblock Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) in Verbindung stehe. Die Ankündigung erfolgt jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem die Bemühungen um die Ratifizierung des seit über zwei Jahrzehnten verhandelten Freihandelsabkommens intensiviert werden. Bauern sehen das Abkommen sehr kritisch und haben für nächste Woche in Brüssel Proteste angekündigt./mjm/DP/mis

     

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 43,29 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +9,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,89 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -31,41 %/+37,17 % bedeutet.




