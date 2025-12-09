HelloFresh - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,67 % - 09.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Sie fällt um -4,67 % auf 5,6180€. Der Kursrückgang der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,67 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HelloFresh Aktionäre einen Verlust von -25,82 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -1,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HelloFresh -49,44 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat +4,12 % 3 Monate -25,82 % 1 Jahr -51,98 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 973,68 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.