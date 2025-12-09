Börsenstart USA - 09.12. - Dow Jones stark +0,30 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.886,59 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +1,44 %, Procter & Gamble +1,42 %, The Home Depot +1,40 %, Goldman Sachs Group +1,27 %, Travelers Companies +1,02 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,51 %, Verizon Communications -1,72 %, Boeing -0,69 %, Nike (B) -0,64 %, Amgen -0,61 %

Der US Tech 100 steht bei 25.588,87 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: Coca-Cola Europacific Partners +2,20 %, AppLovin Registered (A) +2,19 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +2,17 %, Shopify +1,97 %, Warner Bros. Discovery (A) +1,74 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,51 %, O'Reilly Automotive -2,41 %, Advanced Micro Devices -2,10 %, Marvell Technology -1,93 %, Booking Holdings -1,84 %

Der S&P 500 steht bei 6.856,20 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: KeyCorp +4,45 %, CVS Health +3,97 %, Apollo Global Management +3,73 %, Exxon Mobil +3,61 %, Lyondellbasell Industries +3,20 %

Flop-Werte: Verisign -4,50 %, Autozone -3,71 %, NVIDIA -2,51 %, Teradyne -2,49 %, Molson Coors Beverage Registered (B) -2,42 %