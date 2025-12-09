Comarch wird von unabhängigem Forschungsunternehmen als Strong Performer in der Bewertung von Loyalitätsplattformen ausgezeichnet

KRAKAU, Polen, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Comarch, ein globaler Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Strong Performer in The Forrester Wave: Loyalty Platforms, Q4 2025 ausgezeichnet wurde. Der von John Pedini verfasste Bericht bewertet die bedeutendsten Anbieter der Branche, um Fachleuten bei der Auswahl des für ihre Bedürfnisse geeigneten Partners zu unterstützen.

Laut dem Forrester-Bericht eignet sich „Comarch am besten für globale, multinationale Mehrmarkenunternehmen, die Branchenexpertise in den Bereichen Fluggesellschaften, Kraftstoffhandel und Finanzdienstleistungen benötigen".

Der Bericht stellt außerdem fest: „Comarch betrachtet Loyalitätstechnologie als Katalysator für CX und Martech, was zu einer Roadmap führt, deren Schwerpunkt auf Automatisierung, KI und Modularität liegt."

Community- und User-Engagement

In dieser Bewertung erhielt Comarch die höchstmögliche Punktzahl im Kriterium Community. Der Bericht stellt fest, dass „Comarch über einen außergewöhnlich umfangreichen Live-Veranstaltungskalender und eine große Online-Community verfügt, in der Nutzer Best Practices kennenlernen und diskutieren können".

„Wir sind der Ansicht, dass unsere Platzierung in der Forrester Wave-Bewertung unser unerschütterliches Engagement für technische Exzellenz und die strategische Ausrichtung auf die sich wandelnden Bedürfnisse globaler Unternehmen widerspiegelt", erklärte Sami Nachawati, Beratungsdirektor bei Comarch. „Unser Fokus auf die Nutzung von KI und die Gewährleistung einer modularen, hochgradig konfigurierbaren Plattform bietet unseren Kunden die erforderliche Flexibilität, um ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten."

Den vollständigen Bericht abrufen

Um die vollständige Bewertung einzusehen und mehr über die Platzierung von Comarch zu erfahren, können Sie hier den vollständigen Bericht The Forrester Wave: Loyalty Platforms, Q4 2025 abrufen: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester befürwortet keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen beruhen auf den besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen geben die aktuelle Einschätzung wieder und können sich ändern. Weitere Informationen über die Objektivität von Forrester finden Sie hier.

Informationen zu Comarch

Comarch wurde 1993 in Krakau, Polen, gegründet. Es ist eines der größten IT-Unternehmen in Europa und führt Projekte für führende polnische und globale Marken in den wichtigsten Wirtschaftsbereichen durch. Zehntausende renommierte Marken in über 100 Ländern auf 6 Kontinenten haben die Dienstleistungen von Comarch in Anspruch genommen, darunter: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING and LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.

