    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Börse: Jährliche Aktienrückkäufe geplant – 500 Mio € für 2026

    Die Deutsche Börse AG schärft ihre Kapitalstrategie: Künftig sollen regelmäßige Aktienrückkäufe die Nutzung überschüssiger Liquidität gezielt unterstützen.

    Deutsche Börse: Jährliche Aktienrückkäufe geplant – 500 Mio € für 2026
    Foto: Deutsche Börse AG
    • Die Deutsche Börse AG plant, ihre Grundsätze zur Kapitalallokation weiterzuentwickeln und Aktienrückkäufe als jährlichen Bestandteil einzuführen.
    • Für das Jahr 2026 ist ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro (ohne Nebenkosten) vorgesehen.
    • Das Volumen und der Zeitpunkt der Aktienrückkäufe werden jährlich festgelegt und hängen von der erwarteten überschüssigen Liquidität ab.
    • Das Rückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2024.
    • Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden und der Rückkauf erfolgt gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Marktmissbrauchsverordnung.
    • Diese Maßnahmen spiegeln die starken Wachstumsaussichten und den erwarteten Anstieg der Skalierbarkeit des Unternehmens wider.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2025, bei Deutsche Boerse ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von Deutsche Boerse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 223,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,25 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 222,90EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.136,00PKT (+0,45 %).


    Deutsche Boerse

    -0,45 %
    -0,58 %
    +6,22 %
    -9,32 %
    +0,95 %
    +29,16 %
    +61,63 %
    +182,29 %
    +1.095,17 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse: Jährliche Aktienrückkäufe geplant – 500 Mio € für 2026 Die Deutsche Börse AG schärft ihre Kapitalstrategie: Künftig sollen regelmäßige Aktienrückkäufe die Nutzung überschüssiger Liquidität gezielt unterstützen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     