Deutsche Börse: Jährliche Aktienrückkäufe geplant – 500 Mio € für 2026

Die Deutsche Börse AG plant, ihre Grundsätze zur Kapitalallokation weiterzuentwickeln und Aktienrückkäufe als jährlichen Bestandteil einzuführen.

Für das Jahr 2026 ist ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro (ohne Nebenkosten) vorgesehen.

Das Volumen und der Zeitpunkt der Aktienrückkäufe werden jährlich festgelegt und hängen von der erwarteten überschüssigen Liquidität ab.

Das Rückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2024.

Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden und der Rückkauf erfolgt gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Marktmissbrauchsverordnung.

Diese Maßnahmen spiegeln die starken Wachstumsaussichten und den erwarteten Anstieg der Skalierbarkeit des Unternehmens wider.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2025, bei Deutsche Boerse ist am 11.02.2026.

Der Kurs von Deutsche Boerse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 223,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,25 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 222,90EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.136,00PKT (+0,45 %).





