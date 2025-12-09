Cision ernennt Amy Jones zur neuen Chief Marketing Officer (CMO)
Cision stärkt sein Führungsteam: Mit Marketing-Veteranin Amy Jones als neuer CMO setzt das Unternehmen auf globale Wachstumsimpulse und datengetriebene Markenstrategien.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Cision ernennt Amy Jones zum Chief Marketing Officer (CMO) am 9. Dezember 2025.
- Jones bringt über 25 Jahre Erfahrung im Marketing für SaaS- und Technologieunternehmen mit.
- Zuvor war sie CMO bei Jeppesen-ForeFlight von Boeing Digital und trug zu einem zweistelligen Umsatzwachstum bei.
- Ihre Expertise umfasst globale Nachfragegenerierung, Markenstrategie, Produktmarketing und Analytik.
- Jones wird die globale Marketingstrategie von Cision in verschiedenen Bereichen leiten, darunter Kommunikation und Veranstaltungen.
- Cision ist ein führender Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen und bedient über 75.000 Unternehmen, darunter 84 % der Fortune-500-Unternehmen.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.