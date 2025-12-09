    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    US-Zinsentscheid hält Anleger in Schach

    • US-Aktienmärkte stagnieren vor Zinsentscheidung.
    • Berenberg Bank: Woche geprägt von Fed-Zinsentscheid.
    • Zinssenkungschance bei 90 Prozent laut Marktakteuren.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheint sich an den US-Aktienbörsen nicht viel tun. "Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

    Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag zuletzt um 0,2 Prozent auf 47.845 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 6.852 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 tendierte kaum verändert bei 25.623 Punkten.

    Die Papiere von CVS Health stiegen um 3,5 Prozent. Der Pharmahändler veröffentlichte einen Gewinnausblick für 2026, der über den Analystenerwartungen lag.

    Die Aktien der auf Luxusimmobilien spezialisierten Toll Brothers büßten 2,1 Prozent ein. Die Zielvorgaben des Unternehmens für 2026 blieben hinter den Erwartungen zurück.

    Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 5,8 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen./edh/jha/

     

    Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 68,50 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CVS Health Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von CVS Health bezifferte sich zuletzt auf 86,28 Mrd..

    CVS Health zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1600 %.




