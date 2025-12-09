    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    Frankreich erzeugt klimafreundlichen Strom im Überschuss

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Stromerzeugung wird in den kommenden Jahren den eigenen Bedarf übertreffen, was den Export in Nachbarländer wie Deutschland begünstigt und eine schnelle Energiewende möglich macht. Nach einer von Frankreichs Stromnetzbetreiber RTE in Paris vorgelegten Analyse wird die Überkapazität in den kommenden zwei bis drei Jahren anhalten.

    Frankreich erzeuge mit seinen nach Wartungen und Pannen wieder regulär laufenden Atomkraftwerken und dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen klimafreundlichen Strom im Überschuss zu Preisen, die zu den niedrigsten in Europa gehörten, teilte RTE mit. Dies begünstige für Wirtschaft und Privatleute den Umstieg von fossilen Energiequellen.

    Gleichzeitig Industrie ansiedeln und CO2-Ausstoß reduzieren

    Frankreich könne gleichzeitig neue Industrien ansiedeln, den CO2-Ausstoß verringern und Rechenzentren errichten, sagte RTE-Direktor Xavier Piechaczyk der Zeitung "Le Figaro". "Einige Länder wie beispielsweise Großbritannien, Irland oder die Niederlande sind aufgrund unzureichender Stromressourcen gezwungen, Entscheidungen zu treffen."

    Anders als Deutschland setzt Frankreich für seine Energieversorgung und das Erreichen von Klimaschutzzielen weiter auf den Ausbau der Atomkraft mit dem geplanten Bau von 14 oder möglicherweise noch mehr neuen AKW. Parallel treibt Frankreich den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Insbesondere geht es um Windkraftanlagen auf See.

    Es gibt aber eine Debatte, ob man sich nicht vorrangig auf die Kernkraft oder erneuerbare Energie konzentrieren sollte. Die RTE-Analyse kommt zu dem Schluss, dass Frankreich gut beraten ist, den Ausbau der Kernkraft und den von erneuerbaren Energiequellen parallel weiterzubetreiben./evs/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
