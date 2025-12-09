Deutsche Börse peilt jährliche Aktienrückkäufe zusätzlich zur Dividende an

Die Aktie der Deutschen Börse reagierte kaum. Sie notierte am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus. 2025 ist die Kursbilanz in etwa ausgeglichen, während der Dax um gut ein Fünftel zugelegt hat./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 223,1 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,62 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +1,83 %/+33,10 % bedeutet.