Deutsche Börse peilt jährliche Aktienrückkäufe zusätzlich zur Dividende an
- Deutsche Börse plant Aktienrückkäufe ab 2026.
- Volumen von 500 Millionen Euro abhängig von Liquidität.
- Weitere Strategie-Infos beim Kapitalmarkttag Mittwoch.
ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse plant künftig zusätzlich zur Dividende fest Aktienrückkäufe ein. Das Volumen und der Zeitpunkt der Käufe werden jährlich festgelegt, wobei das Volumen von der erwarteten Höhe der überschüssigen Liquidität abhängt, wie der Dax -Konzern am Dienstag mitteilte. Für 2026 sei vor diesem Hintergrund ein Aktienrückkauf von 500 Millionen Euro geplant.
Die Kapitalverwendung sei im Rahmen der aktuellen Strategie des Unternehmens beschlossen worden. Weitere Neuigkeiten zur Strategie wird es an diesem Mittwoch auf einem Kapitalmarkttag geben.
Die Aktie der Deutschen Börse reagierte kaum. Sie notierte am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus. 2025 ist die Kursbilanz in etwa ausgeglichen, während der Dax um gut ein Fünftel zugelegt hat./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 223,1 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,62 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +1,83 %/+33,10 % bedeutet.
