Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -5,44 %
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 1
Performance 1M: -2,31 %
Performance 1M: -2,31 %
Bayer
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 2
Performance 1M: +33,44 %
Performance 1M: +33,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da die Aktie stabil bleibt und Anleger auf eine positive Entscheidung des Supreme Court hoffen. Die fundamentale Neubewertung der Aktie wird durch Unsicherheiten rund um Glyphosat und unterschiedliche Analystenmeinungen geprägt. Viele sehen Potenzial für eine Jahresendrallye, wobei die Aktie als spekulativ gilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Allianz
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 3
Performance 1M: +4,72 %
Performance 1M: +4,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die kürzlich angehobene Gewinnprognose und eine Dividendenschätzung von 16,5 Euro stärken das Vertrauen. Zudem wird die Stärkung des Rückversicherungsgeschäfts als potenzieller Kurstreiber gesehen, mit der Aussicht, die 400-Euro-Marke zu überschreiten. Technisch wird ein Ausbruch aus einem Dreiecksmuster beobachtet, wobei ein Schlusskurs über 375-377 Euro als entscheidend gilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 4
Performance 1M: -0,08 %
Performance 1M: -0,08 %
Airbus
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 5
Performance 1M: -4,68 %
Performance 1M: -4,68 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte