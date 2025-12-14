    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Investoren feiern KI

    1185 Aufrufe 1185 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Hype gegen Angst: Diese Zahlen enthüllen eine überraschende Spaltung

    Ein neuer Bericht zeigt: Während Manager und Investoren KI als Wachstumsmotor feiern, blickt die US-Öffentlichkeit skeptisch auf Jobrisiken und Kontrollverlust.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Optimismus bei Managern, Skepsis in der Bevölkerung
    • 47% der Bürger glauben nicht an Produktivitätsgewinne
    • Sicherheitsrisiken und Umweltfragen bleiben ungelöst
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Investoren feiern KI - KI-Hype gegen Angst: Diese Zahlen enthüllen eine überraschende Spaltung
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT hält der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz unvermindert an. Führungskräfte und Investoren rechnen mit enormen Produktivitäts- und Profitsteigerungen. Der gemeinnützige Think Tank Just Capital hat dafür zwischen dem 27. September und dem 14. November die Stimmung unter institutionellen Investoren, Unternehmenslenkern und erwachsenen US-Bürgern erhoben.

    Nach Angaben des Berichts erwarten 99 von 100 Unternehmensführern und 80 von 100 Investoren innerhalb von fünf Jahren einen klar positiven gesellschaftlichen Einfluss der Technologie. In der Bevölkerung teilen jedoch nur 58 von 100 diesen Optimismus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    156,89€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 9,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    193,98€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 9,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Just-Capital-Chef Martin Whittaker sagte im Gespräch mit CNBC:

    Es gibt Bereiche der Übereinstimmung und der Uneinigkeit. Was wir fanden, war insgesamt eine positive Geschichte über die Wirkung von KI auf die Gesellschaft.

    Sorge vor Arbeitsplatzverlusten

    Besonders stark klafft die Wahrnehmung beim Einsatz am Arbeitsplatz auseinander. Nur 47 von 100 Befragten aus der Bevölkerung glauben an eine produktivitätssteigernde Wirkung von AI. Bei Investoren sind es 94 und bei Führungskräften sogar 98 von 100.

    Zugleich fürchtet fast die Hälfte der Öffentlichkeit den Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung. Unternehmenslenker schätzen dieses Risiko deutlich geringer ein. 66 von 100 von ihnen erwarten vielmehr, dass die KI Mitarbeiter in bestehenden Rollen produktiver macht. In der breiten Bevölkerung glauben das jedoch nur 23 von 100 Menschen.

    Just Capital betont, die Ergebnisse zeigen eine verbreitete Sorge, dass der zunehmende KI-Einsatz schneller und direkter zu Jobabbau führen könne.

    Sicherheitsrisiken und fehlende Umweltstrategie

    In einem Punkt herrscht weitgehend Einigkeit: Sicherheit. Alle Gruppen fürchten Missbrauch und Desinformation. Die Öffentlichkeit sieht zusätzlich Kontrollverlust und Umweltbelastungen kritisch. Mehr als 40 von 100 Unternehmenslenkern geben an, dass ökologische Fragen in ihren KI-Strategien bislang keine Rolle spielen. Rund 60 von 100 Investoren und die Hälfte der befragten Bürger sprechen sich dafür aus, mehr als fünf Prozent der KI-Budgets in Sicherheit zu investieren. Führungskräfte plädieren überwiegend für maximal fünf Prozent.

    Der Kapitalmarkt profitiert vom AI-Optimismus

    Diese Sicherheitsbedenken bremsen den Investitionsboom jedoch kaum. Im Gegenteil: Die starke Zuversicht der Unternehmenslenker findet längst ein Echo an den Kapitalmärkten. Vor allem Unternehmen, die früh und massiv auf Künstliche Intelligenz setzen, prägen die Entwicklung. Nvidia bleibt dabei der sichtbarste Profiteur. Der Konzern schließt fortlaufend neue Partnerschaften – und rückt damit zunehmend in das Zentrum der weltweiten KI-Infrastruktur.

    Die Vielzahl dieser Deals wirkt wie ein Beschleuniger für die gesamte Branche und löst regelmäßig Kursgewinne im Technologiesektor aus. Auch Robotaxi-Projekte von Baidu, Tesla und Pony AI verstärken die Fantasie der Märkte.

    Für viele Anleger gilt der KI-Boom inzwischen als Signal, gezielt in Firmen einzusteigen, die robuste Lieferketten, Rechenleistung oder skalierbare Softwareplattformen bereitstellen.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Investoren feiern KI KI-Hype gegen Angst: Diese Zahlen enthüllen eine überraschende Spaltung Ein neuer Bericht zeigt: Während Manager und Investoren KI als Wachstumsmotor feiern, blickt die US-Öffentlichkeit skeptisch auf Jobrisiken und Kontrollverlust.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     