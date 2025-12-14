KI-Hype gegen Angst: Diese Zahlen enthüllen eine überraschende Spaltung

Nach Angaben des Berichts erwarten 99 von 100 Unternehmensführern und 80 von 100 Investoren innerhalb von fünf Jahren einen klar positiven gesellschaftlichen Einfluss der Technologie. In der Bevölkerung teilen jedoch nur 58 von 100 diesen Optimismus.

Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT hält der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz unvermindert an. Führungskräfte und Investoren rechnen mit enormen Produktivitäts- und Profitsteigerungen. Der gemeinnützige Think Tank Just Capital hat dafür zwischen dem 27. September und dem 14. November die Stimmung unter institutionellen Investoren, Unternehmenslenkern und erwachsenen US-Bürgern erhoben.

Just-Capital-Chef Martin Whittaker sagte im Gespräch mit CNBC:

Es gibt Bereiche der Übereinstimmung und der Uneinigkeit. Was wir fanden, war insgesamt eine positive Geschichte über die Wirkung von KI auf die Gesellschaft.

Sorge vor Arbeitsplatzverlusten

Besonders stark klafft die Wahrnehmung beim Einsatz am Arbeitsplatz auseinander. Nur 47 von 100 Befragten aus der Bevölkerung glauben an eine produktivitätssteigernde Wirkung von AI. Bei Investoren sind es 94 und bei Führungskräften sogar 98 von 100.

Zugleich fürchtet fast die Hälfte der Öffentlichkeit den Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung. Unternehmenslenker schätzen dieses Risiko deutlich geringer ein. 66 von 100 von ihnen erwarten vielmehr, dass die KI Mitarbeiter in bestehenden Rollen produktiver macht. In der breiten Bevölkerung glauben das jedoch nur 23 von 100 Menschen.

Just Capital betont, die Ergebnisse zeigen eine verbreitete Sorge, dass der zunehmende KI-Einsatz schneller und direkter zu Jobabbau führen könne.

Sicherheitsrisiken und fehlende Umweltstrategie

In einem Punkt herrscht weitgehend Einigkeit: Sicherheit. Alle Gruppen fürchten Missbrauch und Desinformation. Die Öffentlichkeit sieht zusätzlich Kontrollverlust und Umweltbelastungen kritisch. Mehr als 40 von 100 Unternehmenslenkern geben an, dass ökologische Fragen in ihren KI-Strategien bislang keine Rolle spielen. Rund 60 von 100 Investoren und die Hälfte der befragten Bürger sprechen sich dafür aus, mehr als fünf Prozent der KI-Budgets in Sicherheit zu investieren. Führungskräfte plädieren überwiegend für maximal fünf Prozent.

Der Kapitalmarkt profitiert vom AI-Optimismus

Diese Sicherheitsbedenken bremsen den Investitionsboom jedoch kaum. Im Gegenteil: Die starke Zuversicht der Unternehmenslenker findet längst ein Echo an den Kapitalmärkten. Vor allem Unternehmen, die früh und massiv auf Künstliche Intelligenz setzen, prägen die Entwicklung. Nvidia bleibt dabei der sichtbarste Profiteur. Der Konzern schließt fortlaufend neue Partnerschaften – und rückt damit zunehmend in das Zentrum der weltweiten KI-Infrastruktur.

Die Vielzahl dieser Deals wirkt wie ein Beschleuniger für die gesamte Branche und löst regelmäßig Kursgewinne im Technologiesektor aus. Auch Robotaxi-Projekte von Baidu, Tesla und Pony AI verstärken die Fantasie der Märkte.

Für viele Anleger gilt der KI-Boom inzwischen als Signal, gezielt in Firmen einzusteigen, die robuste Lieferketten, Rechenleistung oder skalierbare Softwareplattformen bereitstellen.

