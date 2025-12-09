XTB führt ein Geschenk mit echtem Wert ein (FOTO)
- Pünktlich zu Weihnachten eine Aktie verschenken
- Freunden oder Familie den Start an der Börse erleichtern
- XTB ist die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet
XTB, die Investment-App, die Menschen dabei unterstützt, ihr Geld effektiv zu
verwalten, hat eine neue Funktion namens "Aktien verschenken" eingeführt. Damit
können Kunden Investments in ein einzigartiges und bedeutungsvolles Geschenk
verwandeln. Pünktlich zu Weihnachten lassen sich Aktien oder
Aktien-Anteilsrechte (sogenannte Bruchstücke oder Fractional Right), direkt aus
dem eigenen Portfolio über die XTB-App verschenken - ETFs sind hierbei
ausgenommen. Die neue Funktion macht es besonders einfach, jemandem den ersten
Schritt an die Börse zu ermöglichen oder einem bestehenden Portfolio eine
persönliche Note zu verleihen.
Die Weihnachtszeit dreht sich oft um Konsum und Kaufen. Dieses Jahr bietet die
XTB-App eine clevere Alternative: Man kann einen Teil des eigenen Portfolios
teilen und eine Aktie oder ein Aktien-Anteilsrecht an eine ausgewählte Person
verschenken - ein Geschenk, das wachsen kann und die finanzielle Zukunft des
Beschenkten unterstützt. Der Empfänger muss dafür nicht bereits XTB-Kunde sein:
Zur Annahme eröffnet der Empfänger einfach ein Handelskonto, auf dem die Aktie
gutgeschrieben wird. Da es sich rechtlich um eine Schenkung handelt, liegt der
maximale Geschenkbetrag bei 1.000 EUR, und das Geschenk kann pro Person nur
einmal vergeben werden.
"Wir spüren mittlerweile deutlich, dass Leute Lust auf Finanzen haben. Themen
wie Wirtschaft, Inflation oder neue Tech-Trends sind längst Alltagsthemen
geworden. Genau deshalb wollten wir einen Raum schaffen, in dem man diese
Leidenschaft ganz einfach mit den Menschen teilen kann, die einem wichtig sind.
Eine Aktie zu verschenken, ist für mich eines der sinnvollsten Geschenke
überhaupt, es zeigt, dass Geld für die Zukunft arbeiten kann und vielleicht der
Startpunkt einer großartigen Investmentreise ist", sagt Jens Chrzanowski,
Deutschland-Chef von XTB.
Die Funktion steht exklusiv in der XTB-App zur Verfügung. Um eine Aktie oder ein
Bruchteil davon zu übertragen, müssen diese zunächst im eigenen Konto gehalten
werden. Werden Aktien aus einem größeren Bestand entnommen, gilt das
FIFO-Prinzip (First In, First Out). Der Empfänger hat 21 Tage Zeit, das Geschenk
anzunehmen. Bis dahin - oder falls das Geschenk nicht angenommen wird - kann der
Schenkende weiterhin frei über die Anteile verfügen.
Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link
(https://www.xtb.com/de/rechtliche-informationen) .
Über XTB
Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
eWallet zu verwalten.
Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.
Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.
XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).
Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.
Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/
Twitter: https://twitter.com/xtbde
Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de
YouTube: https://www.youtube.com/xtbde
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte