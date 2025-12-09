    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXTB Spolka Akcyjna AktievorwärtsNachrichten zu XTB Spolka Akcyjna
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    XTB führt ein Geschenk mit echtem Wert ein (FOTO)

    XTB führt ein Geschenk mit echtem Wert ein (FOTO)
    Foto: adobe.stock.com
    Berlin (ots) -

    - Pünktlich zu Weihnachten eine Aktie verschenken
    - Freunden oder Familie den Start an der Börse erleichtern
    - XTB ist die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

    XTB, die Investment-App, die Menschen dabei unterstützt, ihr Geld effektiv zu
    verwalten, hat eine neue Funktion namens "Aktien verschenken" eingeführt. Damit
    können Kunden Investments in ein einzigartiges und bedeutungsvolles Geschenk
    verwandeln. Pünktlich zu Weihnachten lassen sich Aktien oder
    Aktien-Anteilsrechte (sogenannte Bruchstücke oder Fractional Right), direkt aus
    dem eigenen Portfolio über die XTB-App verschenken - ETFs sind hierbei
    ausgenommen. Die neue Funktion macht es besonders einfach, jemandem den ersten
    Schritt an die Börse zu ermöglichen oder einem bestehenden Portfolio eine
    persönliche Note zu verleihen.

    Die Weihnachtszeit dreht sich oft um Konsum und Kaufen. Dieses Jahr bietet die
    XTB-App eine clevere Alternative: Man kann einen Teil des eigenen Portfolios
    teilen und eine Aktie oder ein Aktien-Anteilsrecht an eine ausgewählte Person
    verschenken - ein Geschenk, das wachsen kann und die finanzielle Zukunft des
    Beschenkten unterstützt. Der Empfänger muss dafür nicht bereits XTB-Kunde sein:
    Zur Annahme eröffnet der Empfänger einfach ein Handelskonto, auf dem die Aktie
    gutgeschrieben wird. Da es sich rechtlich um eine Schenkung handelt, liegt der
    maximale Geschenkbetrag bei 1.000 EUR, und das Geschenk kann pro Person nur
    einmal vergeben werden.

    "Wir spüren mittlerweile deutlich, dass Leute Lust auf Finanzen haben. Themen
    wie Wirtschaft, Inflation oder neue Tech-Trends sind längst Alltagsthemen
    geworden. Genau deshalb wollten wir einen Raum schaffen, in dem man diese
    Leidenschaft ganz einfach mit den Menschen teilen kann, die einem wichtig sind.
    Eine Aktie zu verschenken, ist für mich eines der sinnvollsten Geschenke
    überhaupt, es zeigt, dass Geld für die Zukunft arbeiten kann und vielleicht der
    Startpunkt einer großartigen Investmentreise ist", sagt Jens Chrzanowski,
    Deutschland-Chef von XTB.

    Die Funktion steht exklusiv in der XTB-App zur Verfügung. Um eine Aktie oder ein
    Bruchteil davon zu übertragen, müssen diese zunächst im eigenen Konto gehalten
    werden. Werden Aktien aus einem größeren Bestand entnommen, gilt das
    FIFO-Prinzip (First In, First Out). Der Empfänger hat 21 Tage Zeit, das Geschenk
    anzunehmen. Bis dahin - oder falls das Geschenk nicht angenommen wird - kann der
    Schenkende weiterhin frei über die Anteile verfügen.

    Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link
    (https://www.xtb.com/de/rechtliche-informationen) .

    Über XTB

    Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
    sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
    ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
    und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
    Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
    XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
    Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
    eWallet zu verwalten.

    Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
    und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
    Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
    von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
    treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
    die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
    in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
    in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
    sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

    Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
    mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
    der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

    XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
    Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
    polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
    Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
    an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

    Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.

    Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/

    Twitter: https://twitter.com/xtbde

    Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de

    YouTube: https://www.youtube.com/xtbde

    Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/

    Pressekontakt:

    Philipp Rose
    newskontor - Agentur für Kommunikation
    Graf-Adolf-Straße 20
    40212 Düsseldorf
    Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-35
    E-Mail: mailto:philipp.rose@newskontor.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6175821
    OTS: XTB
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie

    Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 16,61 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 16:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um -1,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd..




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    XTB führt ein Geschenk mit echtem Wert ein (FOTO) - Pünktlich zu Weihnachten eine Aktie verschenken - Freunden oder Familie den Start an der Börse erleichtern - XTB ist die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet XTB, die Investment-App, die Menschen dabei unterstützt, ihr Geld effektiv …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     