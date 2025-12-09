    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Telekom, Rheinmetall, SAP – Deutsche Aktien so teuer wie 2015

    Für 2026 treffen bei deutschen Aktien hohe Erwartungen auf hohe Bewertungen. Auf fallende Kurse setzen – sprich short gehen – bleibt aber kompliziert in Sachen Timing. Denn wer in den vergangenen 15 Jahren an der Börse permanent die Hand an der Reißleine hatte, wird heute vermutlich eher frustriert auf seinen Kontoauszug blicken. Die Geschichte des DAX lehrt uns eine brutale Lektion über die Psychologie des Geldes: Absicherungen werden zumindest längerfristig fast nie gebraucht. Sie beruhigen die Nerven, kosten aber Rendite. Echtes Spekulieren auf fallende Kurse ist eine der Königsdisziplinen am Finanzmarkt. Die bittere Ironie ist, dass Anleger meist mehr Geld mit dem panischen Schutz vor potenziellen Rückschlägen verbrannt haben, als sie in der Korrektur selbst verloren hätten – sofern die Kurse überhaupt nachgaben.

    Black-Friday in unserem Börsendienst – sparen Sie 20 Prozent mit dem Code“black20″…

    20 Prozent – und noch mehr?

    Timing spielt somit bei Absicherungen eine zentrale Rolle. Eine negative Jahresbilanz zeigt die Datenbank der Börse München für den deutschen Leitindex seit 2010 gerade einmal drei Mal: 2011, 2018 und 2022. Hingegen ging es in den vergangenen beiden Jahren um überdurchschnittliche 20 Prozent aufwärts. Das ist deutlich mehr, als die heimische Unternehmenslandschaft an realem Wachstum zu bieten hat. Und genau an diesem Punkt, wo die Kurse den Fakten davonlaufen, wäre es fast wünschenswert, wenn die Jahresendrally ausfällt und der DAX etwas deutlicher in Richtung 20.000 Punkte korrigiert. Ein kleiner Aderlass hat noch keinem Patienten geschadet, der zu viel Zucker im Blut hat.

    Höhenrausch mit dünner Luft

    Denn machen wir uns nichts vor: Aus Sicht der Bewertung ist die Luft auf dem aktuellen Niveau eher dünn. Das lässt nur wenig Fantasie für 2026 aufkommen, denn harte Fakten untermauern die dünne Luft. Diese fundamentale Erschöpfung zeigt sich bereits deutlich in der Lethargie, die den DAX seit Mai im Griff hält. Während die US-Indizes frische Rekorde markierten und den deutschen Markt zumindest auf der Unterseite stützten, geht nach oben nichts mehr. Die Decke ist erreicht. Die Gründe für diese Zurückhaltung liegen auf der Hand. Der DAX notiert auf einem Bewertungsniveau, das historisch betrachtet hoch ist. Zieht man das bei Value-Investoren beliebte Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) heran – eine Kennzahl, die deutlich weniger anfällig für bilanzkosmetische Tricksereien ist als Gewinnschätzungen –, leuchten die Warnlampen schon länger auf und bremsen den Markt aus. „Seit Monaten liegt dieser Faktor bei 1,8. Ein Niveau, das in den vergangenen 25 Jahren nur äußerst selten und wenn, dann nur für kurze Zeit überboten wurde“, merken die Experten vom Lynx-Broker an.

    Vor zehn Jahren….

    … war der DAX kurzzeitig sogar teuer. Was 2015 folgte, war ein kurzer Sprint zum Gipfel und ein schneller, schmerzhafter Abstieg. Eine Bewertung wie die aktuelle lässt sich nur rechtfertigen, wenn wir in einer Welt leben, in der Milch und Honig fließen und die Weltwirtschaft kräftig wächst. Doch das Schlaraffenland ist unrealistisch, im Gegenteil. Die Historie lehrt uns Demut: Ähnliche Werte wie derzeit wurden zuletzt 2018 und 2021 aufgerufen. In beiden Fällen verlor der Index spürbar an Fahrt und rauschte zurück auf ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von rund 1,4 und weniger. „Würde man dieses gesunde Maß auf die aktuelle Ausgangslage übertragen, müsste der DAX auf rund 18.600 Punkte fallen“, rechnet Franz-Georg Wenner von IndexRadar vor. Ein Rücksetzer, den kaum jemand auf dem Zettel haben dürfte.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Telekom, Rheinmetall, SAP – Deutsche Aktien so teuer wie 2015 Für 2026 treffen bei deutschen Aktien hohe Erwartungen auf hohe Bewertungen. Auf fallende Kurse setzen – sprich short gehen – bleibt aber kompliziert in Sachen Timing. Denn wer in den vergangenen 15 Jahren an der Börse permanent die Hand an der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     