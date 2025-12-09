Deutlicher Kurssprung bei der Apollo Global Management Aktie - 09.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Apollo Global Management Aktie. Mit einer Performance von +5,52 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apollo Global Management Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 123,80€, mit einem Plus von +5,52 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Apollo Global Management ist ein führender globaler Anbieter von alternativen Investmentlösungen, spezialisiert auf Private Equity, Kredite und Immobilien. Es zählt zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Blackstone, KKR und Carlyle Group. Apollo's Stärke liegt in seiner Kreditkompetenz und innovativen Strategien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Apollo Global Management investiert war, konnte einen Gewinn von +3,04 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apollo Global Management Aktie damit um +4,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,26 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Apollo Global Management Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,11 % 1 Monat +3,08 % 3 Monate +3,04 % 1 Jahr -33,91 %

Informationen zur Apollo Global Management Aktie

Es gibt 580 Mio. Apollo Global Management Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,65 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Apollo Global Management Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apollo Global Management Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apollo Global Management Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.