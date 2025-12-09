    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Reiche will frühere Unternehmensteuersenkung

    Foto: Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich am Dienstag hinter die Forderung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder gestellt, die für Anfang 2028 geplante Senkung der Körperschaftsteuer deutlich vorzuziehen.

    "Markus Söder hat Recht damit, dass wir unsere Unternehmen entlasten müssen", sagte Reiche der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochausgabe). "Angesichts der ernsten Lage in der deutschen Wirtschaft sollten wir prüfen, ob ein früheres Inkrafttreten möglich ist", erklärte sie mit Blick auf die Körperschaftsteuer.

    Allerdings verwies die Ministerin zugleich auf Söders Aussage, dass vor jeder Entscheidung die öffentlichen Haushalte auf die notwendigen Spielräume hin abgeklopft werden müssten. "Jede Entlastung muss solide finanziert werden", so Reiche.

    Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident hatte vorgeschlagen, "die schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer von 2028 auf den 1. Juli 2026 vorzuziehen". "Das würde unserer Wirtschaft einen wichtigen Schub geben", sagte er zu Wochenbeginn. Nach bisheriger Planung der schwarz-roten Koalition soll der Körperschaftsteuersatz für GmbHs und Aktiengesellschaften ab 2028 in fünf jährlichen Stufen von heute 15 auf zehn Prozent gesenkt werden.

    Bereits seit dem Sommer dieses Jahres können Unternehmen ihre Ausgaben für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Gebäude schneller steuerlich abschreiben. Von 2028 an sollen die Gewinne, die die jetzigen Investitionen dann abwerfen, steuerlich weniger stark belastet werden. Die Firmen profitierten auf diese Weise also doppelt - wenn auch in vollem Umfang erst ab dem Jahr 2032.



    Verfasst von Redaktion dts
