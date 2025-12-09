    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    AKTIE IM FOKUS

    Allianz nähert sich weiter dem 2000er Rekordniveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz-Aktien überschreiten August-Hoch um fast 4%.
    • Kursziel von 420 Euro könnte Bestmarke brechen.
    • Optimistische Analysten sehen Potenzial über 400 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Allianz nähert sich weiter dem 2000er Rekordniveau
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Dienstag ihr August-Hoch überschritten. Mit einem Kursplus, das in der Spitze fast vier Prozent groß war und zeitweise den Sprung über die Marke von 381 Euro ermöglichte, näherten sich die Titel ihrem Hoch aus dem Jahr 2000, das damals nahe 400 Euro gelegen hatte. Förderlich war eine Hochstufung auf "Outperform" durch die Experten des Analysehauses Keefe Bruyette & Woods (KBW).

    Der KBW-Experte William Hawkins erwartet mit seinem Kursziel von 420 Euro, dass die ein Vierteljahrhundert alte Bestmarke in absehbarer Zeit fällt. Er mischt sich damit unter die größten Optimisten in der Analystenriege. Kursziele, die über 400 Euro liegen, nennen noch die DZ Bank, Kepler Cheuvreux, Berenberg und der Baader-Bank-Kooperationspartner Alphavalue./tih/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 380,6 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,67 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 402,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,80 %/+13,54 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
