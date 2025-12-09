Allianz nähert sich weiter dem 2000er Rekordniveau

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 380,6 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,67 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 402,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,80 %/+13,54 % bedeutet.