Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.214,28USD pro Feinunze und notiert damit +0,67 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,38USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,78 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,96USD und verzeichnet ein Minus von -0,86 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,25USD und verzeichnet ein Minus von -1,00 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.497,00 USD +1,42 % Platin 1.679,00 USD +1,67 % Kupfer London Rolling 11.474,67 USD -1,41 % Aluminium 2.851,82 PKT -0,80 % Erdgas 4,770 USD -1,95 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +3,78 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.12.25, 17:29 Uhr.