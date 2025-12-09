Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.214,28USD pro Feinunze und notiert damit +0,67 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,38USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,78 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,96USD und verzeichnet ein Minus von -0,86 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,25USD und verzeichnet ein Minus von -1,00 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.497,00USD
|+1,42 %
|Platin
|1.679,00USD
|+1,67 %
|Kupfer London Rolling
|11.474,67USD
|-1,41 %
|Aluminium
|2.851,82PKT
|-0,80 %
|Erdgas
|4,770USD
|-1,95 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +3,78 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.12.25, 17:29 Uhr.