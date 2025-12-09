BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem drohenden Einstieg des Google-Mutterkonzerns Alphabet in das Geschäft mit smarten Brillen. Die negative Kursreaktion der Essilor-Aktien sei übertrieben, denn neuer Wettbewerb sei auch förderlich für die Akzeptanz solcher Produkte bei den Verbrauchern./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 285EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 17:22 Uhr) gehandelt.



