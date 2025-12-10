    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Experten und Anleger jubeln!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vorsicht Novo Nordisk & Eli Lilly – WAVE könnte den Abnehmmarkt revolutionieren!

    Hat WAVE den Gamechanger bei Adipositasmitteln in der Pipeline? Ein Wirkstoff, der Fett abbaut und Muskeln erhält! Damit könnte eines der größten Probleme der Branche gelöst werden. Verdoppelt sich die Aktie noch einmal?

    Für Sie zusammengefasst
    • WAVE Life Sciences präsentiert vielversprechenden Wirkstoff.
    • Aktie sprang um 150%, Analysten sehen weiteres Potenzial.
    • Phase-1-Daten zeigen Fettabbau ohne Muskelverlust.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Experten und Anleger jubeln! - Vorsicht Novo Nordisk & Eli Lilly – WAVE könnte den Abnehmmarkt revolutionieren!
    Foto: Bernd Jürgens - Shotshop

    Kaum hatte WAVE zu Wochenbeginn seine  Zwischenergebnisse aus der Phase-1-Studie zu WVE-007, einem neuartigen Wirkstoffkandidaten gegen Adipositas veröffentlicht, da zündete die Aktie den Turbo und legte um rund 150 Prozent zu.

    Geht es nach Wells Fargo und RBC Capital, dann war die erste Kursexplosion noch nicht das Ende der Fahnenstange. Beide Geldhäuser bescheinigen WAVE Life Sciences weiterhin ein enormes Potenzial. 

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pfizer!
    Long
    23,64€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,03€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Auslöser der Kursexplosion!

    Die Daten von WAVE zur der Phase-1-Studie zu seiner RNA-basierten Spritze sorgten für enormes Aufsehen, weil der Ansatz einen Gewichtsverlust auf dem Niveau typischer GLP-1-Medikamente zeigte, jedoch ohne den üblichen Verlust an Muskelmasse. Damit rückt ein völlig neuer Mechanismus ins Zentrum  – einer, der das Zeug zum nächsten großen Adipositas-Gamechanger hat.

    Eine einzelne 240-mg-Dosis führte laut Unternehmen zu
    – minus 9,4 Prozent viszeralem Fett
    – minus 4,5 Prozent Gesamtkörperfett
    – plus 3,2 Prozent fettfreier Körpermasse

    Diese doppelte Wirkung – Fettabbau bei gleichzeitiger Zunahme fettfreier Masse – ist im Bereich der Adipositasmedikamente nahezu beispiellos.

    Wells Fargo ist begeistert 

    Benjamin Burnett, Biotech-Experte der US-Bank, sieht den Kurssprung als "gerechtfertigts an, da diese Daten dazu beitragen, das Risiko eines neuen [Wirkungsmechanismus] in einem potenziell großen Markt zu mindern".

    Burnett sieht daher die Chance auf ein konkurrenzfähiges Produktprofil, das den klassischen GLP-1-Wirkstoffen gefährlich werden könnte. Sollte das Wettbewerbsprodukt von Arrowhead im Januar ebenfalls positive Daten liefern, würde dies den neuen Mechanismus zusätzlich validieren und das Vertrauen der Investoren weiter stärken.

    Burnett bestätigte daher seine Einstufung von "Overweight" und hob ds Kursziel für die Aktie kräftigt an. Von 16 ging es rauf auf 29 US-Dollar, was ein weiteres Potenzial von rund 60 Prozent für die Aktie bedeutet. 

    RBC Capital ist überzeugt

    Auch die kanadischen Experten heben in ihrer Analyse die muskelschonenden Effekte von WVE-007 hervor. Aus diesem Grund stuft RBC die Aktie von "Sector Perform" auf "Outperform" und erhöht das Kursziel von 9 auf 27 US-Dollar. 

    Mein Tipp: Geduldig auf die Chance warten

    Durch die positiven Analysten-Kommentare legte die Aktie von Wave noch keine Verschnaufpause ein. Beim nächsten Rücksetzer sollten risikofreudige Anleger zur Stelle sein. Die Kombination aus effektiver Fettreduktion, Muskelerhalt und guter Verträglichkeit könnte WVE-007 zu einem der spannendsten Kandidaten im Kampf gegen Adipositas machen. Der Markt ist gigantisch, die Erwartungen hoch – und die Fantasie der Anleger geweckt.

    Aber:

    Trotz aller Euphorie gilt: Bisher handelt es sich lediglich um Daten aus Phase 1. Der Weg bis zur Zulassung ist lang, die Risiken erheblich. Trotzdem könnte Wave Life Sciences eine der aufregendsten Biotech-Wetten der kommenden Jahre sein.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1031,33$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Experten und Anleger jubeln! Vorsicht Novo Nordisk & Eli Lilly – WAVE könnte den Abnehmmarkt revolutionieren! Hat WAVE den Gamechanger bei Adipositasmitteln in der Pipeline? Ein Wirkstoff, der Fett abbaut und Muskeln erhält! Damit könnte eines der größten Probleme der Branche gelöst werden. Verdoppelt sich die Aktie noch einmal?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     