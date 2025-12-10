Experten und Anleger jubeln!
Vorsicht Novo Nordisk & Eli Lilly – WAVE könnte den Abnehmmarkt revolutionieren!
Hat WAVE den Gamechanger bei Adipositasmitteln in der Pipeline? Ein Wirkstoff, der Fett abbaut und Muskeln erhält! Damit könnte eines der größten Probleme der Branche gelöst werden. Verdoppelt sich die Aktie noch einmal?
- WAVE Life Sciences präsentiert vielversprechenden Wirkstoff.
- Aktie sprang um 150%, Analysten sehen weiteres Potenzial.
- Phase-1-Daten zeigen Fettabbau ohne Muskelverlust.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Der Auslöser der Kursexplosion!
Die Daten von WAVE zur der Phase-1-Studie zu seiner RNA-basierten Spritze sorgten für enormes Aufsehen, weil der Ansatz einen Gewichtsverlust auf dem Niveau typischer GLP-1-Medikamente zeigte, jedoch ohne den üblichen Verlust an Muskelmasse. Damit rückt ein völlig neuer Mechanismus ins Zentrum – einer, der das Zeug zum nächsten großen Adipositas-Gamechanger hat.
Eine einzelne 240-mg-Dosis führte laut Unternehmen zu
– minus 9,4 Prozent viszeralem Fett
– minus 4,5 Prozent Gesamtkörperfett
– plus 3,2 Prozent fettfreier Körpermasse
Diese doppelte Wirkung – Fettabbau bei gleichzeitiger Zunahme fettfreier Masse – ist im Bereich der Adipositasmedikamente nahezu beispiellos.
Wells Fargo ist begeistert
Benjamin Burnett, Biotech-Experte der US-Bank, sieht den Kurssprung als "gerechtfertigts an, da diese Daten dazu beitragen, das Risiko eines neuen [Wirkungsmechanismus] in einem potenziell großen Markt zu mindern".
Burnett sieht daher die Chance auf ein konkurrenzfähiges Produktprofil, das den klassischen GLP-1-Wirkstoffen gefährlich werden könnte. Sollte das Wettbewerbsprodukt von Arrowhead im Januar ebenfalls positive Daten liefern, würde dies den neuen Mechanismus zusätzlich validieren und das Vertrauen der Investoren weiter stärken.
Burnett bestätigte daher seine Einstufung von "Overweight" und hob ds Kursziel für die Aktie kräftigt an. Von 16 ging es rauf auf 29 US-Dollar, was ein weiteres Potenzial von rund 60 Prozent für die Aktie bedeutet.
RBC Capital ist überzeugt
Auch die kanadischen Experten heben in ihrer Analyse die muskelschonenden Effekte von WVE-007 hervor. Aus diesem Grund stuft RBC die Aktie von "Sector Perform" auf "Outperform" und erhöht das Kursziel von 9 auf 27 US-Dollar.
Mein Tipp: Geduldig auf die Chance warten
Durch die positiven Analysten-Kommentare legte die Aktie von Wave noch keine Verschnaufpause ein. Beim nächsten Rücksetzer sollten risikofreudige Anleger zur Stelle sein. Die Kombination aus effektiver Fettreduktion, Muskelerhalt und guter Verträglichkeit könnte WVE-007 zu einem der spannendsten Kandidaten im Kampf gegen Adipositas machen. Der Markt ist gigantisch, die Erwartungen hoch – und die Fantasie der Anleger geweckt.
Aber:
Trotz aller Euphorie gilt: Bisher handelt es sich lediglich um Daten aus Phase 1. Der Weg bis zur Zulassung ist lang, die Risiken erheblich. Trotzdem könnte Wave Life Sciences eine der aufregendsten Biotech-Wetten der kommenden Jahre sein.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
