ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken
- DZ Bank stuft Swiss Re von "Halten" auf "Kaufen" hoch.
- Fairer Wert bleibt bei 160 Franken, Bilanz gestärkt.
- Stabilere Gewinnentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Swiss Re von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert auf 160 Franken belassen wurde. Der Rückversicherer habe durch Sanierungsmaßnahmen und konservativere Annahmen die Bilanz gestärkt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den jetzt vorhandenen Puffern hätten sich die Aussichten fu?r eine ku?nftig stabilere Gewinnentwicklung deutlich verbessert. Die Rückkehr zu einer Kaufempfehlung begründete der Experte auch mit einer zuletzt schwachen Kursentwicklung./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 137,0 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -8,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,97 Mrd..
Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,86CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -13,95 %/+13,04 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Meldung von heute, Quelle:
- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
- Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
- Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD
- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]