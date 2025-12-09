DZ Bank hebt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 137,0 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -8,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,97 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,86CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -13,95 %/+13,04 % bedeutet.