    TAGESVORSCHAU

    Termine am 10. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui und Husqvarna präsentieren Jahreszahlen heute.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Japan und China erwartet.
    • Fed-Zinsentscheid mit Pressekonferenz von Powell um 20:30.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 10. Dezember 2025
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Dezember 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
    08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day
    10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day
    22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25
    07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25
    14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25
    20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung
    Thema u.a.: Weitere Verzögerungen bei Stuttgart 21

    08:45 DEU: Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026 (hybrid) mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY

    09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen Herabsetzung der Rente

    09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an portugiesische Fluggesellschaft

    09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel

    10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

    10:00 DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu Telekommunikation und Post

    18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

    BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

    CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking °

