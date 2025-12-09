Circus SE startet Kapitalerhöhung & Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding
Circus SE plant eine bedeutende Kapitalmaßnahme: Neue Aktien sollen frisches Kapital für die beschleunigte Serienproduktion des Embodied AI-Systems CA-1 bringen.
Foto: adobe.stock.com
- Circus SE beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 2.418.820 Euro, was etwa 10 % des aktuellen Grundkapitals entspricht.
- Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Bezugsrecht für bestehende Aktionäre und umfasst die Ausgabe von bis zu 2.418.820 neuen Stückaktien.
- Die neuen Aktien werden qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels beschleunigtem Bookbuilding angeboten.
- Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der Großserienproduktion des Embodied AI-Systems CA-1 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
- Die Platzierung wird von Cantor als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von Baader als Joint Bookrunner begleitet.
- Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 15. Dezember 2025 in den Handel aufgenommen werden.
Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,01 % im Minus.
