    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Circus SE startet Kapitalerhöhung & Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

    Circus SE plant eine bedeutende Kapitalmaßnahme: Neue Aktien sollen frisches Kapital für die beschleunigte Serienproduktion des Embodied AI-Systems CA-1 bringen.

    Circus SE startet Kapitalerhöhung & Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding
    Foto: adobe.stock.com
    • Circus SE beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 2.418.820 Euro, was etwa 10 % des aktuellen Grundkapitals entspricht.
    • Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Bezugsrecht für bestehende Aktionäre und umfasst die Ausgabe von bis zu 2.418.820 neuen Stückaktien.
    • Die neuen Aktien werden qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels beschleunigtem Bookbuilding angeboten.
    • Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der Großserienproduktion des Embodied AI-Systems CA-1 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
    • Die Platzierung wird von Cantor als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von Baader als Joint Bookrunner begleitet.
    • Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 15. Dezember 2025 in den Handel aufgenommen werden.

    Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,01 % im Minus.


    Circus

    -3,77 %
    -0,37 %
    -32,14 %
    -9,22 %
    -56,54 %
    +920,00 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Circus SE startet Kapitalerhöhung & Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding Circus SE plant eine bedeutende Kapitalmaßnahme: Neue Aktien sollen frisches Kapital für die beschleunigte Serienproduktion des Embodied AI-Systems CA-1 bringen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     