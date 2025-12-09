Firmen wünschen eigene Drohnenabwehr

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Unternehmen in Deutschland würden sich nach Angaben eines Bundeswehr-Generals gern mit einer eigenen Drohnenabwehr durch den Werksschutz vor Sabotage schützen. Sie wären auch bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. "Aber dazu gibt es keine rechtliche Grundlage", sagte der stellvertretende Befehlshaber des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr, André Bodemann, dem "Handelsblatt".

Der Offizier ist unter anderem für den Operationsplan Deutschland zuständig, der die zivil-militärische Zusammenarbeit im Spannungs- und Verteidigungsfall regelt. Deshalb führt er regelmäßig auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern.