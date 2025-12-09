Der Börsen-Tag
DAX führt Rally an: Deutsche und US-Indizes heute überwiegend im Plus
Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während der DAX klar vorprescht, treten Technologiewerte auf der Stelle und einzelne Titel geraten spürbar unter Druck.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit unterschiedlichen Dynamiken. In Deutschland verzeichnet der DAX mit einem Plus von 0,57 Prozent auf 24.160,59 Punkte den stärksten Zuwachs unter den heimischen Leitindizes. Der MDAX legt ebenfalls zu und steigt um 0,41 Prozent auf 29.721,58 Punkte. Deutlich verhaltener präsentiert sich der SDAX, der nur leicht um 0,09 Prozent auf 16.858,88 Punkte zulegt. Der TecDAX tritt hingegen auf der Stelle und notiert unverändert bei 3.582,46 Punkten. Auch an den US-Börsen überwiegen die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,29 Prozent auf 47.883,34 Punkte und zeigt damit eine moderate Aufwärtsbewegung. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,18 Prozent auf 6.861,11 Punkte hinzu und liegt damit im Mittelfeld der heutigen Indexentwicklungen. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild leicht positiver Märkte, wobei der deutsche Leitindex DAX aktuell die deutlichste Aufwärtsbewegung zeigt, während Technologiewerte im TecDAX kaum vom Fleck kommen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Bayer mit einem Plus von 4,35%. Beiersdorf folgt mit 3,45%, während Allianz mit 3,00% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Kursentwicklungen verzeichnen. Merck fällt um 1,26%, Daimler Truck Holding um 1,79% und Vonovia sogar um 1,92%.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen HENSOLDT mit einem Anstieg von 5,29% und AUTO1 Group mit 4,14% hervor. Delivery Hero kann sich mit 4,01% ebenfalls im positiven Bereich behaupten.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Deutsche Lufthansa und Daimler Truck Holding verlieren jeweils 1,79%, während HelloFresh mit einem Minus von 5,05% und ThyssenKrupp mit 5,85% besonders stark fallen.
SDAX TopwerteIm SDAX führt JOST Werke mit einem beeindruckenden Plus von 6,13%. MBB und Alzchem Group folgen mit 4,21% und 3,75%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind Formycon mit -3,81%, adesso mit -3,96% und STO, das um 4,60% fällt.
TecDAX TopwerteIm TecDAX ist HENSOLDT erneut stark und erreicht 5,29%. Carl Zeiss Meditec und Nordex zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 3,31% und 3,20%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind Eckert & Ziegler mit -1,22%, ATOSS Software mit -1,36% und Evotec, das um 2,86% fällt.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichnen Goldman Sachs Group einen Anstieg von 1,71%, gefolgt von American Express mit 1,35% und Cisco Systems mit 1,10%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Walmart mit -1,35%, Verizon Communications mit -1,66% und Merck & Co mit einem Rückgang von 2,09%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sind Apollo Global Management mit 5,18%, KeyCorp mit 4,62% und KKR mit 3,78% die Spitzenreiter.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen Wynn Resorts mit -2,58%, Verisign mit -2,81% und Lamb Weston Holdings, das um 3,44% fällt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte