    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Der Börsen-Tag

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX führt Rally an: Deutsche und US-Indizes heute überwiegend im Plus

    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während der DAX klar vorprescht, treten Technologiewerte auf der Stelle und einzelne Titel geraten spürbar unter Druck.

    Der Börsen-Tag - DAX führt Rally an: Deutsche und US-Indizes heute überwiegend im Plus
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit unterschiedlichen Dynamiken. In Deutschland verzeichnet der DAX mit einem Plus von 0,57 Prozent auf 24.160,59 Punkte den stärksten Zuwachs unter den heimischen Leitindizes. Der MDAX legt ebenfalls zu und steigt um 0,41 Prozent auf 29.721,58 Punkte. Deutlich verhaltener präsentiert sich der SDAX, der nur leicht um 0,09 Prozent auf 16.858,88 Punkte zulegt. Der TecDAX tritt hingegen auf der Stelle und notiert unverändert bei 3.582,46 Punkten. Auch an den US-Börsen überwiegen die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,29 Prozent auf 47.883,34 Punkte und zeigt damit eine moderate Aufwärtsbewegung. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,18 Prozent auf 6.861,11 Punkte hinzu und liegt damit im Mittelfeld der heutigen Indexentwicklungen. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild leicht positiver Märkte, wobei der deutsche Leitindex DAX aktuell die deutlichste Aufwärtsbewegung zeigt, während Technologiewerte im TecDAX kaum vom Fleck kommen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Bayer mit einem Plus von 4,35%. Beiersdorf folgt mit 3,45%, während Allianz mit 3,00% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Kursentwicklungen verzeichnen. Merck fällt um 1,26%, Daimler Truck Holding um 1,79% und Vonovia sogar um 1,92%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen HENSOLDT mit einem Anstieg von 5,29% und AUTO1 Group mit 4,14% hervor. Delivery Hero kann sich mit 4,01% ebenfalls im positiven Bereich behaupten.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Deutsche Lufthansa und Daimler Truck Holding verlieren jeweils 1,79%, während HelloFresh mit einem Minus von 5,05% und ThyssenKrupp mit 5,85% besonders stark fallen.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt JOST Werke mit einem beeindruckenden Plus von 6,13%. MBB und Alzchem Group folgen mit 4,21% und 3,75%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind Formycon mit -3,81%, adesso mit -3,96% und STO, das um 4,60% fällt.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX ist HENSOLDT erneut stark und erreicht 5,29%. Carl Zeiss Meditec und Nordex zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 3,31% und 3,20%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind Eckert & Ziegler mit -1,22%, ATOSS Software mit -1,36% und Evotec, das um 2,86% fällt.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones verzeichnen Goldman Sachs Group einen Anstieg von 1,71%, gefolgt von American Express mit 1,35% und Cisco Systems mit 1,10%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Walmart mit -1,35%, Verizon Communications mit -1,66% und Merck & Co mit einem Rückgang von 2,09%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sind Apollo Global Management mit 5,18%, KeyCorp mit 4,62% und KKR mit 3,78% die Spitzenreiter.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Wynn Resorts mit -2,58%, Verisign mit -2,81% und Lamb Weston Holdings, das um 3,44% fällt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX führt Rally an: Deutsche und US-Indizes heute überwiegend im Plus Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während der DAX klar vorprescht, treten Technologiewerte auf der Stelle und einzelne Titel geraten spürbar unter Druck.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     