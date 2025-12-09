    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCheck Point Software Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Check Point Software Technologies

    Warum transparente, vergleichbare und zuverlässige Sicherheitstests wichtig sind

    AV-Compararives 2025 hebt die Ergebnisse für Enterprise EPR und EDR hervor

    Warum transparente, vergleichbare und zuverlässige Sicherheitstests wichtig sind - AV-Compararives 2025 hebt die Ergebnisse für Enterprise EPR und EDR hervor
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    INNSBRUCK, Österreich, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da Cyberangriffe selbst die widerstandsfähigsten Organisationen weiterhin vor Herausforderungen stellen, ist der Bedarf an klaren, vertrauenswürdigen und offen dokumentierten Sicherheitstests so groß wie nie zuvor. AV-Comparatives, bekannt für seine unabhängigen und methodikorientierten Bewertungen, bekräftigt diese Bedeutung, indem es die Ergebnisse seines 2025 Endpoint Prevention and Response (EPR)-Tests und EDR Detection Validation Tests hervorhebt.

    AV-Comparatives Logo

    Diese beiden auf Unternehmen ausgerichteten Berichte zeigen, dass in einer Landschaft voller Marketingversprechen, Fachjargon und komplexer Produktangebote das, was Unternehmen am meisten brauchen: transparente, vergleichbare und leicht verständliche Einblicke in die Leistung von Sicherheitslösungen unter realen Bedingungen.

    Transparenz: Die Grundlage des Vertrauens

    Die vollständige Methodik, die Szenarien, die Bewertung und die schrittweisen Angriffsanalysen für beide Tests sind öffentlich zugänglich. Der EPR-Test kann unter folgender Adresse abgerufen werden:
    https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr ...

    Der EDR-Erkennungsvalidierungstest ist verfügbar unter:
    https://www.av-comparatives.org/news/edr-detection-validation-2025/

    Durch die offene Veröffentlichung dieser Details bietet AV-Comparatives Unternehmen vollständige Transparenz darüber, wie Produkte bewertet wurden und warum bestimmte Ergebnisse erzielt wurden. Diese Offenheit gewährleistet, dass Sicherheitsverantwortliche, Analysten und technische Teams die Ergebnisse unabhängig interpretieren können, ohne sich auf undurchsichtige Zusammenfassungen oder selektive Berichte verlassen zu müssen.

    Vergleichbarkeit: Praktische Entscheidungen für Unternehmen

    Eine der größten Herausforderungen für CISOs und SOC-Verantwortliche ist die Schwierigkeit, Endpoint-Sicherheitsprodukte fair zu vergleichen. Vielen Bewertungen fehlen einheitliche Standards oder sie isolieren Techniken vom realen Kontext einer Attacke.

    AV-Comparatives begegnet diesem Problem, indem es vollständige Kill-Chain-Angriffssimulationen durchführt, die auf der Grundlage des MITRE ATT&CK-Frameworks einheitlich auf alle Lösungen angewendet werden. Jeder Anbieter sieht sich mit derselben Gegnersequenz, denselben operativen Einschränkungen und demselben Bewertungsmodell konfrontiert. Das Ergebnis ist eine wirklich vergleichbare Ansicht, die Unternehmen hilft, nicht nur zu verstehen, ob eine Technik erkannt wurde, sondern auch, wie jedes Produkt in einem realistischen Angriffsszenario abschneidet.

