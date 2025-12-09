    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie explodiert - 09.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher um +7,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 169,68 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +11,23  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 169,68, mit einem Plus von +7,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -43,42 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +5,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -50,02 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,53 %
    1 Monat -24,08 %
    3 Monate -43,42 %
    1 Jahr -57,16 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte von Microstrategy (A), insbesondere die Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs, Risiken einer Abwärtsspirale und die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,51 Mrd.EUR € wert.

    Strategy: Aktie handelt unter Bitcoin-Wert – Saylor reagiert mit Mega-Kauf


    Strategy handelt unter dem Wert seiner eigenen Bitcoin-Bestände. Während Analysten warnen, kauft Michael Saylor für fast eine Milliarde nach. Doch die Frage nach der Tragfähigkeit des Modells wird lauter.

    Warum die Strategy-Aktie über das Schicksal von Bitcoin entscheidet


    Das Schicksal von Bitcoin und Strategy ist laut einer Analystenstudie untrennbar miteinander verwebt. Doch entscheidet das Schicksal der Holding jetzt, wie es mit der Kryptowährung weitergeht? Neue Studie von JP Morgan Eine neue Studie der Investmentbank JP Morgan zeigt sich eindeutig: Das Schicksal der Strategy Holding bestimmt den weiteren kurzfristigen Kursverlauf beim Bitcoin. Denn das […] The post Warum die Strategy-Aktie über das Schicksal von Bitcoin entscheidet first appeared on sharedeals.de.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +5,54 %
    +5,24 %
    -27,99 %
    -44,71 %
    -57,97 %
    +712,21 %
    +559,96 %
    +516,85 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



