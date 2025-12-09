Delivery Hero: Aktionärsbrief zu Wachstum & strategischen Chancen

Delivery Hero hat im Jahr 2025 signifikante operative Fortschritte erzielt, darunter die Migration der Plattform, Wachstum in Asien und die Optimierung der Kostenstruktur.

Das Unternehmen hat im Zeitraum bis Q3-2025 ein bereinigtes EBITDA von rund 900 Mio. € erreicht, eine Verbesserung von etwa 2 Mrd. € im Vergleich zu 2021.

Der GMV wurde von ca. 38 Mrd. € im Jahr 2021 auf ca. 50 Mrd. € im Q3-2025 gesteigert, was einem jährlichen Wachstum von ca. 7 % entspricht.

Delivery Hero hat seine finanzielle Flexibilität durch die Erhöhung und Verlängerung des Term Loan B sowie den Rückkauf von Wandelanleihen gestärkt und verfügt über ca. 2,2 Mrd. € Liquidität.

Das Unternehmen hat unprofitable Märkte wie Thailand, Dänemark, Ghana, Slowenien und die Slowakei reduziert und den Börsengang von talabat mit einer Bewertung von 10 Mrd. USD durchgeführt.

Vorstand und Aufsichtsrat prüfen strategische Optionen wie Asset-Verkäufe, Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen, um den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern.

Der nächste wichtige Termin, Q4 2025 Trading Update, bei Delivery Hero ist am 27.02.2026.

Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,67 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,310EUR das entspricht einem Minus von -0,25 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.754,53PKT (+0,27 %).





