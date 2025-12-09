JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach detaillierten Studiendaten von Johnson & Johnson zu Tecvayli plus Darzalex gegen multiples Myelom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Insgesamt sehe er die Vorstellung der starken Daten als Risiko für die Spitzenumsatzchancen des GSK-Konkurrenzmedikaments Blenrep, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 20,46EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

