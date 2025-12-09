Bystronic nominiert Bischofberger & Billard für Verwaltungsrat (Namen-Akt)
Bystronic stellt die Weichen für die Zukunft: Zwei international erfahrene Topmanager sollen 2026 in den Verwaltungsrat einziehen und die Nachfolge langjähriger Mitglieder antreten.
- Bystronic AG nominiert Daniel Bischofberger und Fabrice Billard für den Verwaltungsrat.
- Die Wahl der neuen Mitglieder findet im April 2026 statt, um die Nachfolge von Dr. Matthias Auer und Urs Riedener anzutreten.
- Daniel Bischofberger ist CEO von Accelleron Industries Ltd und bringt umfangreiche Erfahrung in der internationalen Energiewirtschaft mit.
- Fabrice Billard ist CEO von Burckhardt Compression und hat das Unternehmen erfolgreich transformiert, wobei er internationale Erfahrung in verschiedenen Industrien gesammelt hat.
- Dr. Heinz O. Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrats, hebt die Bedeutung der neuen Mitglieder für die Anforderungen von Bystronic hervor.
- Bystronic ist ein führender Anbieter von Technologien für die Blechbearbeitung mit Hauptsitz in der Schweiz und bedient Kunden in über 30 Ländern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bystronic Namen-Akt (A) ist am 26.02.2026.
Der Kurs von Bystronic Namen-Akt (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 273,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 273,50EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
+0,37 %
+1,59 %
-0,55 %
-28,17 %
-21,43 %
-60,23 %
-71,96 %
+9,78 %
