    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBystronic Namen-Akt (A) AktievorwärtsNachrichten zu Bystronic Namen-Akt (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bystronic nominiert Bischofberger & Billard für Verwaltungsrat (Namen-Akt)

    Bystronic stellt die Weichen für die Zukunft: Zwei international erfahrene Topmanager sollen 2026 in den Verwaltungsrat einziehen und die Nachfolge langjähriger Mitglieder antreten.

    Bystronic nominiert Bischofberger & Billard für Verwaltungsrat (Namen-Akt)
    • Bystronic AG nominiert Daniel Bischofberger und Fabrice Billard für den Verwaltungsrat.
    • Die Wahl der neuen Mitglieder findet im April 2026 statt, um die Nachfolge von Dr. Matthias Auer und Urs Riedener anzutreten.
    • Daniel Bischofberger ist CEO von Accelleron Industries Ltd und bringt umfangreiche Erfahrung in der internationalen Energiewirtschaft mit.
    • Fabrice Billard ist CEO von Burckhardt Compression und hat das Unternehmen erfolgreich transformiert, wobei er internationale Erfahrung in verschiedenen Industrien gesammelt hat.
    • Dr. Heinz O. Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrats, hebt die Bedeutung der neuen Mitglieder für die Anforderungen von Bystronic hervor.
    • Bystronic ist ein führender Anbieter von Technologien für die Blechbearbeitung mit Hauptsitz in der Schweiz und bedient Kunden in über 30 Ländern.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bystronic Namen-Akt (A) ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von Bystronic Namen-Akt (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 273,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
    22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 273,50EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.


    Bystronic Namen-Akt (A)

    +0,37 %
    +1,59 %
    -0,55 %
    -28,17 %
    -21,43 %
    -60,23 %
    -71,96 %
    +9,78 %
    ISIN:CH0244017502WKN:A117LR





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bystronic nominiert Bischofberger & Billard für Verwaltungsrat (Namen-Akt) Bystronic stellt die Weichen für die Zukunft: Zwei international erfahrene Topmanager sollen 2026 in den Verwaltungsrat einziehen und die Nachfolge langjähriger Mitglieder antreten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     