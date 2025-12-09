    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft EssilorLuxottica auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft EssilorLuxottica auf 'Kaufen'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Der Markteintritt weiterer Technologieunternehmen sei weniger eine Bedrohung, sondern vielmehr eine Bestätigung des zugrunde liegenden Wachstumstrends im Bereich KI gestu?tzter Brillen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt befinde sich erst am Anfang einer strukturellen Entwicklungsphase mit signifikantem Expansionspotenzial. "Ein offener Wettbewerb du?rfte die Marktakzeptanz zusätzlich beflu?geln, indem Innovation fördert werden. Gleichwohl bleibt abzuwarten, wie schnell der Absatz tatsächlich skaliert wird und wie die Verbraucher auf Design, Funktionalität und Preisgestaltung reagieren." EssilorLuxottica und Meta schienen mit ihren smarten Brillen etwa ein bis zwei Jahre voraus zu sein. Vor dem Hintergrund des bisherigen Kursanstiegs biete die Kursschwäche eine attraktive Gelegenheit./mis/rob/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,66 % und einem Kurs von 285,2EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 18:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Aristotelis Moutopoulos
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft EssilorLuxottica auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Der Markteintritt weiterer Technologieunternehmen sei weniger eine Bedrohung, sondern vielmehr eine Bestätigung des zugrunde liegenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     