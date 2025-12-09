    StartseitevorwÃ¤rtsIndizesvorwÃ¤rtsATX IndexvorwÃ¤rtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    ATX auf Rekordhoch

    • Wiener BÃ¶rse erreicht Rekordwerte, ATX +0,59%.
    • Banken und Versicherungen treiben MÃ¤rkte nach oben.
    • Erste Bank und VIG mit angehobenen Kurszielen.
    Aktien Wien Schluss - ATX auf Rekordhoch
    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener BÃ¶rse hat sich am Dienstag wieder in Rekordlaune gezeigt. Der ATX legte um 0,59 Prozent auf den Rekordschluss von 5.129,53 Punkten zu. Auch der ATX Prime war mit 0,57 Prozent auf 2.546,80 Einheiten im Plus. Getragen wurde der Leitindex vor allem von Banken- und Versicherungswerten. Die wichtigsten europÃ¤ischen BÃ¶rsen notierten ebenso mehrheitlich im Plus.

    Der Tag war weitgehend vom Warten auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch geprÃ¤gt. Marktseitig wird eine Reduktion des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte erwartet. "Von den mÃ¶glichen Meinungsverschiedenheiten Ã¼ber den Ton von Fed-Chef (Jerome) Powell bis hin zu den Wirtschaftsprognosen gibt es meiner Meinung nach viele MÃ¶glichkeiten, die MÃ¤rkte zu Ã¼berraschen", mahnte Erica Camilleri, Analystin bei Manulife Investment Management.

    An den europÃ¤ischen BÃ¶rsen waren unter anderem Versicherungspapiere gesucht. Davon profitierte auch die Vienna Insurance Group, deren Aktien-Kursziel von Analysten der Schweizer Bank UBS von 58 auf 65,40 Euro angehoben wurde. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Team um August Marcan bestÃ¤tigt. Die vergangene Woche vorgestellten Finanzziele bis 2028 seien seiner Ansicht nach in mehr als nur einer Hinsicht eine positive Entwicklung, schrieb Marcan in der Studie. Sie seien ambitioniert und wÃ¼rden die VisibilitÃ¤t und GlaubwÃ¼rdigkeit von VIG bei den Anlegern verbessern. VIG war heute Top-Performer im ATX Prime-Segment und notierten zum Handelsschluss mit einem Plus von 7,24 Prozent bei 56,30 Euro.

    FÃ¼r das ATX-Schwergewicht Erste Bank Group haben Analysten der UBS-Bank das Kursziel von 97 Euro auf 108 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Buy" wurde von den zustÃ¤ndigen Experten Nicolas O'Sullivan und Mate Nemes bestÃ¤tigt. "Die Erste Group ist eine gut diversifizierte Bank, die von starken Volumen-und Margentrends in Mittel- und Osteuropa profitiert", schreiben die Analysten. Die Erste-Aktien schlossen mit plus 1,45 Prozent bei 97,95 Euro.

    Die schwer gewichteten Finanzpapiere landeten Ã¼berwiegend im Plus. RBI lagen bei plus 4,1 Prozent, Uniqa bei plus 2,3 Prozent. Bawag tendierten mit minus 0,5 Prozent hingegen gegen den Trend. RÃ¼ckenwind fÃ¼r Bankentitel kÃ¶nnte es durch eine Vereinfachung der Kapitalregeln fÃ¼r Banken durch die EuropÃ¤ische Zentralbank geben.

    Analysten der Wiener Privatbank haben ihre Kaufempfehlung fÃ¼r Wienerberger bestÃ¤tigt. Das Kursziel (fairer Wert) fÃ¼r die Aktien des Baustoffkonzerns wurde von Analyst Nicolas Kneip leicht von 38,6 auf 37,4 Euro gekÃ¼rzt. Der Baustoffhersteller schloss mit einem Minus von 2,3 Prozent auf 28,50 Euro.

    Beim Faserhersteller Lenzing wurde eine Ã„nderung an der Unternehmensspitze gemeldet. Vorstandschef Rohit Aggarwal zieht sich mit Ende Januar 2026 von seinem Posten zurÃ¼ck. Den Ausblick fÃ¼r 2025 bestÃ¤tigte der bÃ¶rsennotierte oberÃ¶sterreichische Konzern unterdessen. Lenzing verloren zum Handelsschluss 2,7 Prozent./moe/spa/APA/jha

     

    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 98,00 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 18:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wienerberger Aktie um -2,98 % verÃ¤ndert. Der Gewinn auf 30 Tage betrÃ¤gt +17,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wienerberger bezifferte sich zuletzt auf 3,12 Mrd..

    Wienerberger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.




