Delivery Hero - Aktie legt am 09.12.2025 stark zu

Mit einer Performance von +8,06 % konnte die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,820€, mit einem Plus von +8,06 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der Kurs der Delivery Hero Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -27,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +0,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Delivery Hero einen Rückgang von -28,76 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,80 % 1 Monat +6,16 % 3 Monate -27,78 % 1 Jahr -45,98 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,21 Mrd.EUR € wert.

Der Essenlieferdienst Delivery Hero prüft nach der jüngsten Kursschwäche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen. Der im MDax notierte Konzern zeigte sich in einem am Dienstagabend veröffentlichten Brief an die Aktionäre enttäuscht mit der …

Delivery Hero stellt 2025 die Weichen neu: profitabler, fokussierter und finanziell stärker – mit klarem Kurs auf weiteres Wachstum und steigenden Aktionärswert.

In 2025, Delivery Hero stands at a turning point: stronger operations, rising profits, and bold strategic moves aimed at finally rewarding its shareholders.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.