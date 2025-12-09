    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj in Rom - Italien bleibt wichtiger Partner für Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj trifft Meloni: Gespräche über Frieden.
    • Italien unterstützt Ukraine, besonders im Energiebereich.
    • Selenskyj sucht europäische Unterstützung für Friedensplan.
    Selenskyj in Rom - Italien bleibt wichtiger Partner für Kiew
    ROM (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Rom Gespräche mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geführt. "Wir hatten ein tolles Gespräch, das sehr inhaltsreich hinsichtlich aller Aspekte der diplomatischen Lage war", schrieb Selenskyj danach auf sozialen Netzwerken. Die ukrainische Seite schätze es, dass sich Italien aktiv an der Suche nach wirksamen Ideen und Schritten zur Herbeiführung eines Friedens beteilige. Kiew zähle auch weiter auf die italienische Unterstützung.

    Selenskyj dankte insbesondere für gewährte Unterstützung im Energiebereich und dabei zur Verfügung gestellte Ausrüstungen. "Das ist das, was die ukrainischen Familien, unsere Menschen, Kinder, das Leben in unseren Städten und Gemeinden unterstützt, die unter ständigem russischem Beschuss stehen", fuhr Selenskyj fort.

    Vor dem Hintergrund erhöhten Drucks aus dem Weißen Haus zur Annahme eines US-Friedensplans reiste Selenskyj nach London, Brüssel und Rom, um Unterstützung von den europäischen Verbündeten zu bekommen. Washington hatte Ende November Kiew einen Plan zur Beendigung des seit 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieges vorgelegt./ast/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
